活动现场，北京二中供图

人民网北京5月26日电（白炅） 25日，“人工智能课程开发与应用会议”在北京二中举办。活动中，学校开展生动的人工智能实验室、未来工程师实验室等人工智能课程开发展示课，与会专家围绕以人工智能技术应用、促进学校高质量发展等为题发表主旨演讲。

北京市东城区教育委员会副主任杨进勇在致辞中指出，新一代人工智能正在全球范围内蓬勃兴起，为经济社会发展注入了新动能，培养大批具有创新能力和合作精神的人工智能高端人才，是教育的重要使命。对基础教育而言，一是加强青少年学生的早期培养；二是加快与时代相适应的教师团队的建设；三是完善好人工智能课程体系的建立，特别是加强校际合作，共建共赢。

中国科学院大学肖俊教授为大会带来了《从人工智能的发展历史看人工智能人才培养》的主题报告。肖俊教授从追溯人工智能的发展历史开始，从历史的角度看人工智能人才培养的历史、现状和未来，共同探索人工智能人才培养的问题。

来自北京二中的高山、向瑞方、范方兵三位教师分别从人工智能课程建设、人工智能技术赋能高中英语高质量教学、数字支持下的数学教学三个维度介绍人工智能课程的开发与技术应用。学校科技中心常宏主任做了题为《以人工智能技术应用，促进学校高质量发展》的汇报。

北京大学汪琼教授对北京二中人工智能课程的建设、人工智能技术应用于教学活动，特别是精准教研、精准教学、精准反馈与评价给予高度评价。他提到希望能在更多学科中推广和应用，早日实现教师针对性的教、学生个性化的学习、学校科学性的评价与管理，实现人工智能技术赋能的基础教育高质量发展。

据北京二中校长薛丽霞介绍，学校在2002年已经完成数字校园的一期建设，实现了校园局域网搭建，初步形成网络化和数字化有机结合的教育环境。2019年9月，北京二中成为首批“中央电教馆中小学人工智能教育实验学校”。近年来，学校逐步形成了人工智能课程体系的建立和创新人才的培养模式。今后学校将再接再厉，积极推动人工智能和教育深度融合，促进教与学的变革创新。

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