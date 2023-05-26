原标题：湖南东安开设“乡村学堂” 技术专家田间“把脉开方”

驻村第一书记田间课堂里宣讲党的二十大精神。（资料图） 唐涛华 摄

“听说烟草种植专家要来我们村开展技术培训，乡亲们非常高兴，一大早全来了。”湖南省东安县芦洪市镇赵家井村党总支部书记潘清冬说。

连日来，东安县“乡村学堂”活动走进芦洪市镇赵家井村烤烟示范基地，采取专家讲座、田间指导、相互交流的方式，为4个乡镇60多位烟稻轮种大户进行“手把手”“面对面”技术指导。

“雨后烟株生长快、易缺钾，要适当喷施叶面肥补钾；打顶抹荪时，用力要适度，不然容易伤了主杆上的烟叶。”在赵家井村烤烟示范基地，科技特派员卢朝军为烟农们传授烤烟种植、烘烤等技术要点及疾病预防等相关经验，解答村民在烤烟种植过程中遇到的问题。

“今年租了150亩土地发展烟稻轮种，烤烟种植上有很多问题。这次多亏了和科技特派员交流，对病虫预防有了详细了解，今年每亩收入预计5000元左右，明年还想扩大规模。”芦洪市镇金润村种烟大户唐建锋对于今年的烤烟收入很是乐观。

“乡村学堂”田间现场教学。(资料图) 唐涛华 摄

近年来，东安县创新农业技术普及方式，组织技术人员入乡村、下田间到地头，开设“乡村学堂”，“点对点”开展技术服务，解决农民生产中的技术难题，促进粮食生产和农村种养业的发展，为加快乡村振兴进程注入动力。

连日来，东安县井头圩镇大义村驻村工作队员还化身宣讲员，利用村民的务农休息时间，将党的二十大精神与农业技术宣传搬进田间地头，让村民在农忙时节聆听党的“好声音”，感受党的好政策。

“这段时间正是农忙关键时期，我们主动走进老百姓家里、田间地头进行宣讲，讲的就是自己和身边人的故事，大家喜欢听，也能听得进去。”井头圩镇大义村驻村第一书记唐建松说。

白牙市镇“乡村学堂”现场教学活动将电商直播培训搬进田间地头，开展场景模拟教学，通过现场讲解短视频拍摄、直播带货等，助推农户打通农特产品销售渠道，为消费助农增添新动力。

“这期‘乡村学堂’教的是电商直播带货，我希望自己能起到带头示范作用，在实现就业创业的同时，把村里的农特产品卖出去。”参加“乡村学堂”电商直播培训活动后，白牙市镇桐子山村“90后”青年龙鹏说。

东安县还整合村级活动阵地和党员教育培训基地等资源，建成乡村学堂40个，从优秀党校教师、党员领导干部、基层党组织书记、专家学者、实用技术人才等群体中选聘130余人组建技术专家师资队伍；打造产业现场教学点50个，开展技能培训、政策宣讲等各类培训160余期，培训农村党员群众1万余人次，切实打通服务群众的“最后一公里”。（唐涛华 唐宇 唐小晴）

(责编：李依环、熊旭)