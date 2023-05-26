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教育部启动就业促进周系列活动 促进高校毕业生更好就业

2023年05月26日17:50 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月26日电（记者王鹏）当前正值高校毕业生就业工作关键期。教育部26日在京启动2023届高校毕业生就业“百日冲刺”行动暨就业促进周系列活动，部署各地各高校加快促进高校毕业生就业。

　　据悉，今年的就业促进周系列活动于5月26日至6月1日开展。期间，各地各高校将重点邀请对毕业生具有较强吸引力的企业进校招聘，持续保持校园招聘活动热度。教育部将依托国家大学生就业服务平台，集中举办国家级经济技术开发区高校毕业生网络招聘、“宏志助航”网上专场招聘会、全国中小企业网上百日招聘等14场系列线上招聘活动。

　　与此同时，各高校也将落实“一对一”帮扶责任制，重点面向脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭、残疾等就业困难毕业生群体，帮助诊断求职中遇到的困难和问题，提供有针对性的指导咨询和岗位推荐。

　　就业促进周期间，各地各高校还将宣传解读国家和地方出台的援企稳岗扩就业政策，以及高校毕业生基层就业、自主创业、应征入伍、指导帮扶等政策，简化优化求职就业手续，提供求职就业便利等服务。教育部将依托全国普通高校毕业生就业创业指导委员会，面向行业、企业、毕业生和社区，加大相关促就业政策宣传力度。

　　启动仪式当天，就业促进周北京主会场还举办了重点领域人才校企供需对接会、2023届京津冀高校毕业生专场校园招聘会等活动。此外，“24365携手促就业精准服务”也于当日推出，将面向2023届高校毕业生提供系列线上指导服务，助力毕业生高质量充分就业。

　　据悉，5月至8月，教育系统还将持续开展2023届高校毕业生就业“百日冲刺”行动，努力帮助更多毕业生落实就业去向。

(责编：袁勃、胡永秋)

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