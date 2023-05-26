5月24日，记者从浙江省湖州市科技局获悉，《湖州市科技成果转移转化“蒲公英计划”实施方案》（以下简称“蒲公英计划”）于近日正式发布。从启动“蒲公英计划”到2025年，当地计划组织200名青年博士驻企服务，实施200项产学研合作项目，解决200项企业关键核心技术难题和需求。

湖州市科学技术局党组书记、局长罗芳介绍，近年来，湖州科技事业取得了突破性进展，加快科技成果转化的基础扎实。从主要指标数据来看，2022年，全市研究与试验发展经费支出占GDP比重预计达3.3%；技术交易额突破200亿元，占GDP比重居浙江省第2位。

“站在新的时代风口，我们将聚焦科技成果转移转化这一关键环节持续深化。”罗芳表示，“蒲公英计划”正是湖州贯彻落实浙江省科技成果转化“双百千万”专项行动，并立足湖州实际应运而生的。

记者了解到，“蒲公英计划”主要针对企业关键核心技术攻关中普遍存在的技术供需双方信息不对称、转化效率不高等痛点堵点问题，以青年博士驻企服务这样一个小切口，让青年博士深度参与企业技术难题诊断、挖掘和联合攻关，从而助推企业关键核心技术攻关和核心竞争力提升。

在实施路径上，“蒲公英计划”将按照“意向摸排—精准匹配—驻企服务”三步走，在建立青年博士资源库和企业需求库的基础上，开展市区县一体联动，引导高校院所、新型研发机构协同发力，组织青年博士以科技特派员和技术经纪人的双重身份驻企服务，联动派出单位、全市科技大市场和高校技术转移中心，深度参与企业关键核心技术攻关，打造科技特派员制度升级版。

“前期我们已梳理了首批282名青年博士组成的驻企服务团和109项企业技术难题及需求，青年博士资源库和企业需求库正在持续扩充。”罗芳说，支持保障方面，当地会为高校在湖州技术转移中心安排每年1000万元的工作经费和奖励经费；为科技大市场提供每年最高200万元的运营经费；为青年博士安排不少于1500万元的科技特派员专项经费；为青年博士、派出单位和入驻企业提供100项市级科技计划项目支持。（洪恒飞、马超奇、江耘）

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