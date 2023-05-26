日前，2023年第13届“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛印尼赛区总决赛在雅加达举行。该赛事由印尼雅加达华文教育协调机构（简称雅协）承办。

此次决赛以“再欢聚·更美好”为主题，分为青少组、成人组和非华裔组，采用线上线下相结合形式进行。决赛的评委团由印尼和中国两国的音乐专业人士组成。评委老师们表示，印尼选手们不仅表现出色，还将自己独特的音乐风格融入了华语歌曲中，传递了跨越国界的音乐之音，友谊之声。

决赛现场，选手们用或悠扬或激昂的歌声，展现出他们特有的青春活力。成人组的深情演唱，精彩纷呈，引发了观众们热烈的掌声和欢呼声，为比赛增添了无限亮点。

选手何智颖和谢易琳均表示：“我们都对华语音乐情有独钟。”

选手冯嘉文说因为自己会唱中文歌，在学校里很受同学喜爱和佩服，自己很享受这种感觉。

选手吴美珍说：“我从3岁就开始学习中文了，现在每天都在学习。”

承办大赛的印尼雅加达华文教育协调机构执行主席蔡昌杰在致辞中表示，雅协承办该项赛事，是希望通过唱歌这种喜闻乐见的形式，让更多印尼青少年通过接触中国歌曲，激发他们学习中文的兴趣。

（据人民网电 张 杰 李培松）

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