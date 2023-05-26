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厦门大学举行国际中文教育发展论坛

探讨如何更好开展中文教学

曹  婷
2023年05月26日09:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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日前，厦门大学举行“中国式现代化与国际中文教育发展论坛”。来自美国哥伦比亚大学、德国慕尼黑大学、日本早稻田大学、新加坡南洋理工大学、厦门大学、南京大学等的国际中文教育领域的专家学者约200人参加论坛，就国际中文教育话题展开交流。

与会专家表示，随着中国经济实力和国际地位的日益提高，过去几十年间国际中文教育蓬勃发展，但也面临挑战。比如，学生的文化背景和需求更加多元化，对中文课程和中文教师提出了更高的要求等。

就如何应对这些挑战，与会专家分享了经验。

英国理启蒙大学张新生教授表示，多样化和本土化对国际中文教育的未来发展至关重要。

美国哥伦比亚大学刘乐宁教授认为，可以开设一些实用性的专业汉语课程。比如，哥伦比亚大学中文部目前开设了商务汉语、媒体汉语、医用汉语、法律汉语等实用性或者行业汉语。“此外，最新推行的《国际中文教育中文水平等级标准》在形式和内容上虽然更为规范，但也需与本土标准互鉴互补，而不是简单的取而代之。”刘乐宁说。

具体到中文教学过程，美国普渡大学洪玮教授认为，既需要考虑语言形式与语言功能在课堂教学目标中的比重，也需要关注教师对学生的语言和文化的包容性。在洪玮看来，语用教学的最佳方式是运用循序渐进的教学法，结合文化和语言功能教学、沉浸式体验等方式进行教学。

教材是中文教学顺利开展的重要组成部分。有专家表示，教材必须与时俱进，及时展现中国的发展情况。“如何点餐不应成为初学者语言课程中唯一需要讨论的内容，还应设置一些有关中国当前发展的内容。此外，为了让学生更好地了解中国，中国历史等内容也是必不可少的。”该专家说。

值得关注的是，如何利用好人工智能技术是与会专家关注的焦点。洪玮认为，要在科技发展情况下保持文化传承，重视培养学生独立思考的能力，有选择地接受技术，比如利用人工智能技术生成的文本进行讨论、评判和改写等。

(责编：李依环、孙竞)

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