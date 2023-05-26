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800余名儿童“唱响童年”

在音乐中感受中文魅力

2023年05月26日09:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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图为活动收到的视频作品截图。
　　对外经济贸易大学供图

本报电  日前，对外经济贸易大学承办的“唱响童年”2023年“国际中文日”中国童谣传唱主题活动落下帷幕。该活动历时4个月，吸引了来自17个国家32个中文教学机构的800余名儿童参与，旨在通过音乐搭建桥梁，助力海外少年儿童感受中国语言和音乐的魅力。

今年1月，“唱响童年”——2023年“国际中文日”中国童谣传唱活动启动并向海外少年儿童征集视频。在收到的数百个视频中，孩子们用音乐连接中外，用歌声传递友谊，在曼妙的旋律中分享对中文的热爱，在动听的音符里展示中文的魅力。

来自蒙古国、今年11岁的白依尔以空灵的声音演唱了中文歌曲《听我说，谢谢你》，表达了自己对中文和音乐的热爱。她说：“我喜欢这个活动，因为我喜欢唱歌；我也喜欢学习中文，因为我喜欢中国文化。”

来自法国波城孔子学院的小朋友们演唱的是经典童谣《小星星》。“这首歌唱出了我们对这个活动的热爱。”小朋友们说。

波城孔子学院相关负责教师表示，通过体验和参与本次活动，孩子们不仅学到了更多中文知识，比如认识了新的中文生词，还让自己的课余生活形式变得更加多样。

“唱歌拉近了大家的距离。同时，通过唱歌学中文，学习过程就没那么难了。”小朋友们说。

正如参与该项目的一所海外学校负责人所说：“音乐是跨越国界的语言，为赓续深化各国人民友谊贡献了力量。”

值得一提的是，这些视频作品的顺利亮相是大家共同努力的结果。据韩国一所学校的相关负责人介绍，活动通知发布后，有很多小朋友报名参加，孔院的老师和家长们便耐心地帮孩子们排练，使作品可以圆满呈现。“这正是因缘而聚，为梦同行。”该负责人说。

（商 雯）

(责编：李依环、孙竞)

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