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本版专栏文章结集出版

古籍原来这么好看

2023年05月26日09:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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图为人民日报出版社出版的《古籍原来这么好看》。

本报电  《古籍原来这么好看》一书，近日由人民日报出版社出版发行。本书用轻松诙谐的语言，生动讲解了古籍基础知识和阅读古籍的方法技巧，化繁为简，可谓“极简古籍入门攻略”。

书中文章来自本版开设的两个专栏——《古书今读》《子曰诗云》，成书后，仿照先秦诸子著作的体例，分“内篇”“外篇”两部分。

内篇为“古籍通例”，讲述了古籍的目录、校勘、版本、避讳、辨伪等基础知识；外篇为“子曰诗云”，介绍了经、史、子、集四大部类的源流及30余部经典著作，如《诗经》《史记》《孟子》《山海经》等。内、外篇共53个小专题经纬交错，覆盖阅读古籍可能碰到的各类问题。此外，在正文之外，每个专题的文末均附有“小贴士”，介绍与专题相关的专业、经典、可读性强的研究著作，供感兴趣的读者进一步阅读，起到提供桥梁的作用。

《古籍原来这么好看》一书采用与古籍呼应的“裸背锁线”装帧方式，仿古的同时方便读者180度平铺打开；在内文加入“祥云”“画像石”等元素，突出中国古典韵味；封皮选取古朴、典雅的中国传统色，在封面“书脑”一侧还有一些纹路装饰，使本书虽非线装，却饶有古籍线装书的味道。

国家图书馆古籍馆研究馆员刘鹏认为，《古籍原来这么好看》讲给大众的古籍知识和典故是专业、准确、经典的，书中所举的例子广泛而典型，足以让读者对中国古籍有全面、系统的认知。

人民日报文化版副主编智春丽表示，作者把一个门槛如此高的领域的书，写得对于读者来说非常友好，宛若时代的靓丽浪花，顺应“双创”潮流扑面而来。

人民日报要闻版编辑康岩认为，作者将丰厚的学养和修养贯通成简白晓畅的文字惠及读者，把中国传统文化和精神典籍的庞大命题写出了趣味性。

（晓  文）

(责编：李依环、孙竞)

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