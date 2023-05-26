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第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛肯尼亚赛区决赛近日在内罗毕大学举行。本届“汉语桥”比赛肯尼亚赛区从预赛到决赛历时近两月，共有200余名选手参加。

图为决赛现场。

新华社记者 王冠森摄

第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛黎巴嫩赛区比赛日前在贝鲁特举行。

图为比赛现场。

比拉尔·贾维希摄（新华社发）

第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛越南北部及中部赛区决赛日前在河内落幕。

图为来自越南外交学院的阮清香演奏《青花瓷》。

新华社记者 胡佳丽摄

近日，2023年“汉语桥”世界大、中学生中文比赛及小学生中文秀海外比赛在全球陆续拉开帷幕。各国中文学习者踊跃报名、积极参与，让我们一起去海外赛场看看吧。

比赛火热开展

选手积极报名

在哈萨克斯坦，“汉语桥”世界大学生中文比赛阿拉木图赛区预选赛在阿布莱汗国际关系与外国语大学举行，吸引了当地高校师生及中文爱好者等近300人参与。选手们围绕“天下一家”的主题阐述了自己对这一理念的理解并通过精彩纷呈的歌曲、舞蹈、脱口秀、快板等表演，展示自己的中华才艺，赢得现场观众阵阵喝彩。

在俄罗斯伊尔库茨克赛区，来自伊尔库茨克州等地的大、中、小学生及师生代表200余人参加及观摩了今年的“汉语桥”比赛。选手们通过主题演讲、才艺展示、知识问答等环节展现了中文功底，表达了对中国文化的喜爱。

在“汉语桥”世界中学生中文比赛越南北部及中部赛区决赛现场，来自越南北部和中部8所中学的16名中学生参加。经过激烈角逐，来自河内国家大学所属外国语大学附属高中的黎月琼摘取桂冠。

河内大学副校长阮氏菊芳致辞表示，越南青少年学习中文的人数日益增多，无疑是推进两国友好关系向前发展的重要力量。

一些在现场观赛、正在学习中文的观众表示，“汉语桥”比赛激发了自己学好中文的热情，希望有一天也能像台上的选手们一样，用流利的中文进行表达。

选手各展才艺

现场精彩不断

在摩洛哥赛区的“汉语桥”预选赛上，设置了作文比赛、演讲、问答和才艺展示4个环节，参赛选手各显身手，在赛场上一展风采。在演讲环节中，参赛选手们的演讲或充满激情、或幽默风趣、或引人遐思，引来掌声不断；在文化知识问答环节，参赛选手们自信满满、对答如流；在才艺表演环节，有的参赛选手表演中国武术，有的演唱中国歌曲，还有的展示中国书法。

在黎巴嫩赛区，“汉语桥”世界大学生中文比赛日前在贝鲁特举行。选手们演讲时妙语连珠、声情并茂，展示了较高的中文水平和优秀才艺，来自圣约瑟夫大学孔子学院的林娜荣获冠军。她说：“非常期盼代表我的国家到中国参加比赛，也非常希望将来有机会到中国工作。”

在美国，“汉语桥”比赛洛杉矶赛区预选赛在玛利诺学校举办。比赛分为小学组、初中组和高中组。小学组和初中组选手通过提交才艺展示视频、主题演讲视频参与比赛；高中组选手通过提交才艺展示视频、主题演讲视频并结合知识问答环节进行比拼，不能来到现场的选手则通过线上平台参与在线问答。评委们表示，参加比赛的选手们虽然年纪不大，但中文水平一点都不低，无论是自我介绍还是主题演讲，都能做到思路清晰、语言流畅。

在芬兰赛区，“汉语桥”比赛在拉普兰大学成功举办。参加比赛的选手们围绕主题“天下一家”，讲述了自己的中文学习和生活经历。有选手以“读万卷书，行万里路”为题，分享了自己通过读书和旅行感受到的东西方文化差异，感慨真正理解了“读万卷书，行万里路”的含义；有选手提到自己学会中文后，到中国餐厅用中文和服务员交流，立马拉近了彼此的距离，从中体会到“语言为桥，天下一家”的魅力。

齐聚“汉语桥”

共话中文梦

俄罗斯伊尔库茨克国立大学校长施密特对“汉语桥”比赛的举行表示祝贺和支持。他充分肯定了语言教学对俄中关系发展的重要意义，并对各位选手今后的中文学习之路提出了殷切期许。

芬兰拉普兰大学语言中心相关负责人在致辞中鼓励学生们成为多语言使用者，“因为语言是通往其他文化的必经之路，虽然语言学习并非易事，但仍希望各位能在这条道路上寻找到学习的乐趣。”

美国夏威夷州玛利诺学校校长莎娜·唐表示，“汉语桥”比赛是一场旨在展示中文水平能力的盛会，也是一个展示学生语言才华和增进对中国文化了解的平台。“参加这样的比赛，孩子们可以增进对其他文化的了解，对他们未来的成长有着非常积极的作用。”她说，“十分高兴看到有这么多的中文学习者参加比赛。”

哈萨克斯坦阿布莱汗国际关系与外国语大学相关负责人表示，“汉语桥”比赛为学生们展示中文水平和个人风采提供了机会，为增进哈萨克斯坦青年一代对中国的认知、提升当地中文教学水平发挥了积极作用，阿布莱汗国际关系与外国语大学将继续同中方院校深化合作，推动中文教育的各项工作迈上新台阶，为促进两国民众相知相亲贡献力量。

相关专家表示，“汉语桥”系列比赛为海外中文爱好者提供了一个展示中文能力和交流互鉴的平台，为他们进一步了解中国打开一扇文化之窗、架起一座心灵之桥。

(责编：李依环、孙竞)