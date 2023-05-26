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教育部部署开展“2023高考护航行动”

2023年05月26日06:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月25日电  （记者吴月）教育部日前印发通知，部署各地教育部门和招生考试机构联合网信、公安等多个部门和多家互联网平台，深入开展“2023高考护航行动”。

　　通知要求，要坚持以考生为本，聚合各方力量，在考试组织、考试安全、政策宣传、考生服务等方面采取切实有效举措，着力解决考生和家长急难愁盼的突出问题，全力完成“平安高考”目标任务。

　　据介绍，2023年高考期间，各地教育部门和招生考试机构将会同当地网信、公安等部门集中开展“高考护航”主题宣传、“清理互联网涉考公众账号”、“点亮权威考试招生机构官网标识”等多个专项行动，积极营造良好考试环境，坚决维护教育考试公平。

　　考后，各地将充分利用信息化手段，精心组织开展高考志愿填报专项咨询服务活动，多渠道、多方式为考生和家长提供政策解读、信息参考和咨询服务。同时，各地教育考试机构还将会同本地网信、公安、市场监管等部门，加强涉考培训机构规范治理，制定培训机构涉考信息发布负面清单，营造风清气正的网络舆论环境。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月26日 11 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

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