郑忠义

辛弃疾在一首词里道：“乘风好去，长空万里，直下看山河”。5月18日，在陕西航空职业技术学院，举行了一场以“技能青春`航空强国”为主题的“同上一堂思政大课”活动。

专程从东海之滨赶到秦岭脚下的前来现场观摩的笔者认为，“人民网+”客户端走进陕西航空职业技术学院的这一堂“思政大课”，是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想的“思政大课”，是全面落实习近平总书记关于办好大思政课有关讲话精神的“思政大课，是理论联系实际、职教与时俱进、实现航空技能报国的“思政大课”。

在陕西航空职业技术学院的实训车间里，学生们都在实训教师的指导下，有条不紊操作各种机床，旁边一排课桌，每张桌子围坐了4位身着工装的同学，老师不停的走动指导学生，这是把书本知识与实践操作打通的最佳做法。在校园走道里精心布置的系列作品中，展陈了许多航模和获奖证书与奖杯，也展示了学生们的艺术作品和奖状，这是学校教书育人的累累成果。在活动舞台上，精彩的歌舞与情景剧展示了陕西航职院大学生的精神风貌。

从加强航空工业、培育航空人才、建设航空强国的角度，笔者认为，陕西航空职业技术学院提炼的“五有一知”新时代航空青年精神品格特征：有心性、有血性、有韧性、有刚性、有品性、知敬畏；明确了新时代航空青年的六个答案：坚定信念、敢于斗争、创新开拓、狠抓落实、艰苦奋斗、遵纪守法，为航空工业“培养什么人、怎么培养人、为谁培养人”提供了陕航的标准答案。

人的潜力是无限的，只有在不断学习、不断实践中才能充分发掘出来。每一项事业，不论大小，都是靠脚踏实地、一点一滴干出来的。“人民网+”客户端走进陕西航空职业技术学院这场“同上一堂思政大课”无疑是非常成功的。思政课的本质是讲道理，“做人做事，最怕的就是只说不做，眼高手低”，教会学生做人做事远比简单的学习知识更为重要。要提前进入社会生产一线，“在战争中才能学习战斗”，在实践中才能学习经验，在工作中才会学会工作。这样，把学到的东西落实到行动上，才能做到知行合一、以知促行、以行求知，正所谓“知者行之始，行者知之成”。

在航空强国的道路上，陕西航空职业技术学院通过思政大课，把理论与实践紧密联结起来的做法，值得肯定。

（作者系浙江国际海运职业技术学院马克思主义学院院长 ）

(责编：白炅、熊旭)