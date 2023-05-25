近年来，澳大利亚新南威尔士州针对中国留学生的电信网络诈骗案件频发，手段层出不穷，花样不断翻新。近期，已有多名留学生遭受虚假购物、服务类诈骗。

为帮助领区中国留学生切实提高警惕，增强防范意识，中国驻悉尼总领馆整理以下电信网络诈骗典型案例、防范要点和应对措施，帮助领区中国留学生提升防范能力。

留学生小陈（化名）注意到知名社交软件上一名博主正在低价销售某明星在悉尼的演唱会门票，便私信该博主并按对方要求向其银行账户转款人民币3600余元用于购票。对方收到转账后，以该转账未注明备注为由，要求小陈重新转账。小陈再次向对方转款3600余元并注明备注后，对方表示该转账的备注不符合规范，需再次转账并重新备注。小陈第三次向对方转款3600余元，对方表示因频繁转账导致账户锁定，需小陈向其再转一笔3倍流水额度的款项，即再转33000余元，方可解锁，解锁后多余款项会一并退还给小陈。此时，小陈意识到对方为诈骗分子。

诈骗分子往往通过社交媒体宣传自己有内部渠道，可低价获取优质票源，但无法通过正规渠道进行交易，必须由受害者先向其转账后再私下出票。受害者一旦向其转账后，对方往往以转账备注不清楚等为借口，编造各种理由要求受害者再次转账，直至受害者意识到对方为诈骗分子。然后，对方会在线删除或拉黑受害者，切断双方间的联系。

购买物品和服务前一定要先行查询中介资质。对于少数社交媒体上的所谓“商家”，其并无正规经营资质，受害者一旦受骗并向其转账后，追回钱财的难度很大。涉及个人人身安全或钱财的事情，务必通过正规的渠道办理或者购买。

（来源：中国驻悉尼总领馆）

(责编：郝孟佳、孙竞)