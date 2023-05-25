党新元文/图

乌菲兹美术馆是世界著名绘画艺术博物馆。

意大利，这个遍布世界遗产的国度，在西方文明史上熠熠生辉。

18世纪，庞贝和赫库兰尼姆古城被发现。人们在这片古老的土地上壮游，在罗马的残垣断壁前沐浴帝国的往日荣光，在佛罗伦萨的穹顶下感受文明交融的力量，在威尼斯的滨水广场上想象海洋商贸中心的辉煌。那些横亘千年的文明遗迹，见证了时代的繁盛与颓唐。人们驻足凝视，它们也柔和地回望着你我……

来到意大利，文艺复兴中心的起源地——佛罗伦萨是我一定要打卡之处。

当年度假于此的徐志摩，流连于古城的旖旎山水，将这里译作“翡冷翠”。静幽的自然环境、发达的城市经济和稳定的城邦统治，成就了佛罗伦萨文艺复兴中心的地位。彩艳又古典的城市建筑，颠簸凹凸的石板路面，广场伫立的人物塑像……若不是远处屋顶的鸽子扇动了翅膀，仿佛时间在这里停滞了500年。

佛罗伦萨有长达近3000年的建城史，在皇权与教权的多年纷争后，最终由美第奇家族据有。美第奇家族重视文化艺术的发展，委任米开朗基罗等人进行艺术创作和建筑设计。

那日清晨，我沿着阿诺河北岸而行。清风徐来，柔和的阳光打在老桥上，又在河面轻轻拨开涟漪。老桥是一座中世纪建造的石拱桥，它是欧洲出现最早的大跨度圆弧拱桥。平日里有众多皮具商贩在此经营，也是游客前往城南山巅的重要通道。

桥头的乌菲兹美术馆是美第奇家族的重要收藏之所。此处既有古希腊、古罗马的雕塑，还汇集了达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等艺术家的佳作，超过10万件藏品储存于45间展厅，连18世纪远征于此的拿破仑都曾垂涎三尺，得知藏品已经作为美第奇家族捐赠给佛罗伦萨市政府的公共资产才作罢。

途经共和广场，到了被誉为“文艺复兴报春花”的圣母百花大教堂。13世纪末，天才建筑师综合了古罗马圆顶、哥特式肋拱、伊斯兰叠涩的结构技术，解决了巨大穹顶的建设难题，建造出文艺复兴时期的第一座伟大建筑。日后模仿设计了圣彼得大教堂的米开朗基罗曾感叹：“可以建得比它大，却不可能比它美。”

次日，我起早参观了圣老楞佐图书馆、美第奇礼拜堂与美第奇府邸。这几处建筑的设计者是米开朗基罗，他为美第奇家族设计了大量建筑和雕塑作品。令我印象最深的是建筑史课本中出现的美第奇府邸。它位于城市中心，沿街立面规整，强调古典比例，封闭厚实，墙面粗琢。内院恬静优雅，室内则是奢华贵气。

继续北行，在学院美术馆，我终于看到了雕塑大卫的原作，比想象中要高大许多。

午后，我参观了华贵的碧提宫，这里原是美第奇家族的住家，现为佛罗伦萨最大的美术馆，储藏了大量艺术作品。灯光照射下，高敞厅堂内的画作熠熠生辉。每个房间都摆满了艺术收藏，游客行走其中如同进入没有终点的探索密道，令人目不暇接，由衷赞美。

（作者系比利时鲁汶大学建筑物理与可持续性设计专业博士生）

(责编：郝孟佳、孙竞)