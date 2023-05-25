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在伦敦咖啡厅打工（美食美客）

高皓月
2023年05月25日08:48 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　作者在伦敦咖啡馆。
　　作者供图

　　在英国留学，我发现Pret A Manger咖啡厅是英国很常见的连锁咖啡店，而其提供的牛角包可颂味道绝了。

　　偶然间，我看见这家咖啡厅在招聘，于是勇敢地投了一份简历。没想到当天下午就收到了电话，从那天起，我开始了和Pret咖啡店的奇妙缘分。

　　我来伦敦半年，除了出门点餐，和外国人交流的机会不多。这导致我刚开始过于拘谨，担心自己的英语发音不标准、听不懂同事说的话，咖啡等准备好后，也不敢大声告诉顾客。

　　让我感到意外的是，顾客和同事好像并不在意我的发音，也不介意在我听不懂时重复，这潜移默化地增强了我的自信心。第一天上班结束后，同事让我随便选几样东西吃。我拿了两个最爱的可颂。怎么形容这里可颂的口感呢，咬一口酥得掉渣，一吃就知道是刚刚出炉的。普通的黄油可颂，没有加果酱、装饰物，味道就已经很棒了，加了巧克力内陷儿的可颂，甜度刚刚好，香甜的巧克力酱充满整个面包。

　　咖啡厅的食品除了咖啡和面包以外，主要分为3类，分别是沙拉、热食和三明治。说起沙拉，我原本不爱吃蔬菜，后来逐渐接受。其中芒果三文鱼沙拉出奇地好吃，芒果丁的清香伴随着新鲜的三文鱼一同入口，口感软糯。水果酸奶杯也是热销产品，燕麦和蓝莓酸奶既健康又减脂。

　　热食柜的食品大部分是汤品。英国人喜欢喝很浓稠的汤，像可以拌饭的酱汁一样。除了番茄、黑豆咖喱、奶油蘑菇等口味汤品，热食柜还有各种各样的肉卷、咸肉可颂等。

　　三明治类很有特色。无论早餐、午餐还是晚饭，英国人随手买一个三明治凑合吃的情况很常见。尤其是通勤的伦敦白领，许多人在中午点一个法棍卷或者三明治就是午餐了。我最喜欢的是鸡肉蔬菜三明治，里面有西红柿生菜、培根和鸡肉，把一天中的蛋白质和维生素都补充了，卡路里还很低。除此之外鸭肉卷也是我爱吃的，黄瓜搭配着烤鸭酱，和北京烤鸭的味道很像。

　　在咖啡店打工，除了品尝美食，更大的收获就是更加了解当地、交到了新朋友，这是我不曾想到的收获。

　　（作者系英国伦敦大学学生）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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