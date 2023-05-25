本报记者 周姝芸

翟婧伊留学时曾赴巴黎演出，并在当地留影。

受访者供图

翟婧伊在维也纳金色大厅。

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维也纳被誉为“世界音乐之都”，无数音乐家在这里学习、生活和创作。

翟婧伊就读于维也纳音乐与表演艺术大学，从小学习音乐的她对维也纳充满向往。留学维也纳，翟婧伊不仅提升了专业技能，也在各类锻炼中成长、收获。

和维也纳结下缘分

翟婧伊就读于维也纳音乐与表演艺术大学中提琴专业，4岁时她就开始学习小提琴，从中发现了自己对音乐的喜爱。“音乐是我生活中重要的一部分，听到好听的曲子时，我会产生演奏它的冲动。而每当我拿起拉琴时，沉浸其中的感觉实在令人享受！”

和维也纳的缘分在翟婧伊小学时就结下。“当时，学校有一次组织学生去维也纳金色大厅演出的活动，我知道维也纳是‘音乐之都’，有着十分浓厚的音乐文化传统。我很想参加，但是由于年级低没有被选上，这加深了我对维也纳的好奇和向往。当时我就想，如果以后可以出国学习，就去奥地利维也纳。”

梦想照进现实，翟婧伊进入了维也纳音乐与表演艺术大学。“音乐之都”名不虚传，维也纳有着大大小小、丰富多彩的音乐演出。翟婧伊说：“维也纳的音乐厅、大小沙龙音乐演出场次多，几乎每晚都有，不仅容易买票，而且各种风格的表演都有。有时我和同学吃完晚饭，还会临时决定去听一场音乐会，城市音乐氛围相当浓厚。”

维也纳音乐与表演艺术大学则是奥地利最大的公立性音乐高等院校，学校历史悠久，诞生了许多音乐家。“学校有许多校区，分布着不同专业。例如管风琴系学生在卡尔广场附近的校区，韵律学和音乐生理学学生在史蒂芬大教堂旁边，我所学的中提琴专业在主校区，这里汇集了弦乐系、打击乐、民族乐等专业学生。”翟婧伊介绍道。

“大师班”受益匪浅

“学校的课程分为主修和选修，从理论和实践两个方面设置内容。”翟婧伊说，“主修课既有如曲目分析等理论课，也有排练、和知名作曲家共同演出的课程安排。选修课学生可以选择别的乐器学习，还可以和其他乐器专业的同学一起即兴创作，挺有意思。”

在维也纳音乐与表演艺术大学，“大师班”也是学生提升专业技能的重要项目。“‘大师班’通常在假期，持续一个星期左右，类似于课外兴趣班。学生报名知名教授的‘大师班’后，可能跟随教授去到另一个城市，期间学生可以向教授深入学习、面向当地观众演出等，提升琴技，开拓视野。”

翟婧伊曾参加学校教授组织的“大师班”，去往奥地利格拉茨的一个小镇，这次经历让她受益匪浅。她说：“那次‘大师班’由古典器乐、流行乐、爵士乐的老师联合教授，学生需在当地酒庄进行一场演出。还记得当时压轴节目是合唱，中途一个拉小提琴的同学和敲‘刮胡’的同学配合，两人变换不同的演奏方式‘打’出了悦耳的节奏点，创造出短小的爵士旋律，和合唱非常契合。这让我很意外，两种乐器风格相差甚远，但可以配合得天衣无缝。现场观众情不自禁地拍手、吹口哨，这为音乐添加了新的元素，大家既是观众，也是演奏者。”

“在那里，有时演出安排是临时的。”翟婧伊说，“比如当下就可能组织学生表演一场室内乐，大家手里拿到谱子就开始练习，这既能锻炼识谱能力，也提升合作技能。”

在留学中成长

留学期间，翟婧伊参加过大大小小的演奏会、音乐节。令她印象最深的一次是去年参加中国驻奥地利大使馆与奥地利政府联合举办的音乐节。

“得知要举办音乐节时，我原本不打算参与。那时，我正在准备一场重要的考试，心情难免焦躁。但转念一想，或许演奏音乐能治愈我的情绪，何不试试？”

于是，翟婧伊和其他几名同学组了一支弦乐四重奏。“我们有2名来自中国的小提琴手、1名来自伊朗的大提琴手，我在组里担任中提琴手。那次音乐节，我们一共准备了3首曲子，其中既有西方古典音乐作品，也有中国传统曲目《梁祝》。”

“演出当天，现场来了许多中外观众。音乐节的节目丰富多彩，现场热闹的氛围就像过年一样！”音乐节的盛况历历在目，翟婧伊说：“当对曲目足够熟悉时，演奏时便不会紧张，沉浸其中即可。我们的弦乐四重奏表演很顺利，结束时我感到非常尽兴，考前的压力也被治愈了，心想参加这次音乐节是一个正确的选择。演出结束后，现场工作人员还帮我们安排了丰盛的晚餐，我认识了不少新朋友，那天过得充实且开心。”

谈到学业规划，翟婧伊希望毕业后能去德国进一步学习现代音乐方向的中提琴演奏。“德国的学习、演出机会不少，生活节奏相对维也纳更快。我想，或许在那里我能迎接更大的挑战，促使自己快速成长。”

(责编：郝孟佳、孙竞)