原标题：西北师范大学：美育之花绽放陇原山乡

前不久，甘肃省临夏回族自治州的18支参赛队伍近5000名中小学生齐聚临夏州职业技术学校田径场，展开《千字文》武术操“大比武”。一招一式铿锵有力，尽显新时代少年的精气神。

2020年，西北师范大学依托体育专业学科优势，选派了一支中华传统武术进校园帮扶团队。这支团队以武术与民族传统体育学科带头人、中青年骨干教师和体育教育专业大学生为主体，在临夏州中小学推广《千字文》武术操，形成了“中华武术+教育”的校园特色文化。如今，《千字文》武术操已成为临夏州中小学一道亮丽的风景。

这是西北师范大学服务民族地区美育体育事业高质量发展的一个缩影。

2014年，西北师范大学美育团队走进甘肃省“全国农村学校艺术教育实验县”合作市，点亮了当地孩子的艺术梦。

2016年，西北师范大学落实教育部“结对子·种文化”活动要求，通过“爱在远山”美育支教行动浸润乡村课堂。

2019年，教育部“体育美育浸润行动计划”项目启动，西北师范大学在甘肃省革命老区、民族地区和贫困地区推动中小学体育美育日常化、多样化、特色化发展。

2020年，西北师范大学在临夏州中小学推广《千字文》武术操，形成“中华武术+教育”的校园文化特色，让中华民族共同体意识根植在孩子们心灵深处。

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多年来，西北师范大学先后有2000余名师生深入甘肃省400多所中小学，普及美育知识，捐赠200余万元的音体美器材，建设“甘肃省中小学美育课程试点学校”等，受益留守儿童达4万余人。同时，西北师范大学还开展了“百名乡村体育美育教师”专项培训，帮助1.8万名乡村教师提升体育美育教学能力；还以“援教顶岗”教育实习为依托，为当地学校完善艺术课程体系。

如今，美育之花在陇原山乡悄然绽放，受益学校已形成“一校一品”“一校多品”的体育美育新局面。

“自从西北师范大学的美育团队来了，县里中小学的音体美课堂生动多了！孩子们的精气神提起来了，性格也更开朗了。”临夏州东乡族自治县教育局副局长马玉琼由衷感叹。两年多来，连续三批师大学子接续奋斗，在东乡县龙泉学校设立音体美等多样化的兴趣小组，丰富孩子们的校园文化生活。

“作为一名师大学子，我有幸在大山深处度过这样的22岁：身边坐着可爱的孩子，头顶上是湛蓝的天空，听到的是动人的故事，正在做的是有意义的事。感谢师大，让我的22岁，因支教而绚丽多彩。”西北师范大学舞蹈学院本科生张宇花说。

“西北师范大学美育团队发现了一批又一批有艺术天赋的学生，为他们的成长成才搭建了艺术舞台，开拓了更宽广的天地，1200多名学生因此而受益。”龙泉学校副校长沈文佩感慨道。如今的龙泉学校已是当地的“特色校”“名牌校”。

在龙泉学校，在临夏州各地，在甘肃省大大小小的乡村学校，西北师范大学美育团队到哪里，艺术的种子就扎根在哪里，爱与美就播撒到哪里。

（记者 王冰雅 宋喜群 通讯员 赵宝巾 高文博）

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