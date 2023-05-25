原标题：筑起幸福童年的“基石”

日前，国家卫健委、国家发展改革委发布关于命名第一批全国婴幼儿照护服务示范城市的通知，南京、无锡、苏州榜上有名。

为解决年轻父母“后顾之忧”，完善生育支持配套政策，促进人口长期均衡发展，近年来，江苏省不断加大政策保障，尝试通过财政补贴、购买服务等措施，通过公建民营、民办公助等多种形式，鼓励和引导社会力量兴办普惠托育机构，加快构建普惠安全的托育服务体系，多措并举推进托育服务健康发展。截至目前，江苏全省各类托育机构可提供托位数超过26万个，完成备案的托育机构超过1800家，数量居全国前列。

政策保障，每千人口托位数提升至3.3个

“在扩大托育服务供给方面，苏州优先支持社区发展普惠托育服务、优先支持幼儿园开设托班、优先支持单位为职工提供福利性托育服务，已取得一定成效。”苏州市卫健委妇幼健康处副处长吴倩岚介绍，截至去年年底，苏州有托育机构733家，可提供托位40319个。

“这是什么形状呀？”“三角形！”走进苏州大学附属儿童医院童元托育服务中心，只见几名幼儿正在老师的带领下，兴致勃勃地搭积木、玩游戏。苏州大学附属儿童医院党委书记汪健介绍，童元托育服务中心是医院工会投资50万元办的非营利性托育机构，目的是为医院职工家庭提供0至3岁婴幼儿保育照护服务（全日制、半日制、临时计时托管等），并辐射到周边学校、企业职工。这是苏州市第一个备案的福利性托育机构。

“孩子放在这里照料，解决我们大问题了。”该医院职工张彧说。张彧的爱人是护士，工作三班倒。夫妻俩商定把孩子送到医院自己办的托育机构。“老师会通过视频将孩子在这里的情况及时反馈给我们，我们非常放心。”张彧笑着说。

为解决小家庭“生了孩子没人带”的烦恼，近年来，江苏省政府先后出台《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》《关于促进养老托育服务高质量发展的实施意见》等系列文件。2020年起，省政府连续4年将新增普惠托育机构列为民生实事，通过财政补贴、购买服务、提供场地、减免租金、税费优惠等措施，推动建设“一街道一乡镇一普惠”，累计新增省级普惠托育机构301家。今年，江苏每千人口托位数将提升到3.3个，更加接近国家提出的“十四五”期末达到4.5个的目标。

精准服务，满足不同家庭多样化需求

2022年，南京市在高淳区无偿划拨行政用房并为区妇幼保健院财政拨款550万元，创建了南京市首家区级托育综合服务中心，这是南京市第一家政府主办的普惠性托育服务机构。

高淳区相关负责人介绍,同年8月,政府又投入320万元建成阳江镇、砖墙镇公办托育服务中心。如今，全区现有托育机构30家，公办托育机构占比30%，公建婴幼儿照护设施街道覆盖率100%，能够满足不同经济条件家庭的托育需求。

“真是没想到，托育园不仅服务细致，收费也不贵！”高淳区年轻妈妈季女士经过认真考察后表示十分满意。如今，她放下顾虑开始备孕二胎，“等到二宝出生，两个孩子一个全日托、一个计时托，花销也能更划算些”。

季女士所称道的，正是江苏各地托育机构所采取的灵活多样的服务供给——除全日托以外，还有入托前体验、半日托、临时托、计时托、延时托等多种形式，满足各种家庭多样化需求。例如，针对双职工家庭因下班时间较晚无法及时接送宝宝的问题，有些托育园让宝宝吃完晚饭洗好澡后再由家长接走。不少托育机构除了安全照顾外，还开发启智游戏活动，为不同月龄的孩子提供多种体验选择。

来到泰州市姜堰区谷蕊托育园托班教室，只见教学区域宽敞明亮，四角游戏区有序分布着美工区、益智区、阅读区等功能区。“我们按照社会、科学、语言、艺术、健康五个领域来设置教学内容，除了‘看护’和‘陪玩’，还重点引导孩子们学习社会化知识和技能，注重他们的体能训练，注重医教结合，满足孩子们每天2个小时的户外活动。同时，我们还设置了安全晨谈，每天早晨重点教授和测评孩子们的安全知识。很多家长向我们反馈，孩子已经认识红绿灯，还会提醒爸爸妈妈开车注意安全，这令家长们非常惊喜。”谷蕊托育园园长武文文介绍。

多元模式，推动社会力量广泛参与

江苏各地政府与学校、市场和家庭同向而行、协力共担，陆续打造了校府合作、医育结合、托幼一体、单位自办等多元化的托育服务模式。

无锡市将为0至3岁婴幼儿家庭提供科学育儿服务纳入《无锡市基本公共服务实施标准（2022年版）》，将普惠托育机构建设纳入市政府重点民生实事项目。大力支持社会力量办托，建立普惠托育项目库，按普惠3万元/家、示范5万元/家进行分级分类奖补，明确对普惠托育机构给予不低于300元/人/月的运营补贴，将社会办托育机构纳入助企纾困范围，2022年共有67家社会办托育机构领取到一次性纾困补助经费。目前，无锡已有380多家托育机构，2022年无锡市3岁以下婴幼儿托位数27300个，每千人口3岁以下婴幼儿托位数达3.6个，全市托育备案248家，备案率全省第一。

推动托幼一体化，各设区市陆续出台支持幼儿园办托班的政策。2020年，苏州市要求新建、扩建幼儿园都要开设托班，无特殊原因不取消托班，并鼓励幼儿园发挥专业资源优势实行托幼一体化管理、实践与研究。一年后，苏州市又出台新规强调，2021年后新建、扩建幼儿园的，将开设托班纳入幼儿园设计规划配套之中。

南京市栖霞区采取政府免费提供场地、减免租金、建设奖补等举措，降低托育机构运营成本。“我们和南京审计大学金审学院签订合作协议，举办的五色花育儿园是南京市区内首家高校办园的育儿所，面向仙林地区高校和周边居民开展全日托、半日托和计时托服务。”栖霞区卫健委负责人告诉记者，此外，栖霞区3岁以下婴幼儿照护服务指导中心，面向全区0至3岁婴幼儿家庭提供免费科学育儿、亲子活动、家长课堂、童书借阅等公益服务。

托育服务是“经济社会高质量发展的基础性工程”，被列为江苏各地的民生实事工程。方便可及、优质普惠、安全放心的托育服务，解决了家长们的后顾之忧，也为孩子们筑起了幸福童年的“基石”。

（记者 苏雁 刘已粲）

(责编：郝孟佳、孙竞)