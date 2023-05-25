原标题：宁夏：迎来首个科普“不眠夜”

5月20日晚，宁夏银川，光明广场。云层很厚，风也大，一点都不像初夏的夜，但丝毫不影响孩子们沉浸式体验“科学之夜”的兴致。

这是2023年宁夏科技活动周系列活动的一项，今年首次举办。

科学实验秀、科幻电影、科学家精神电影展播……精彩项目“轮番上阵”，让公众近距离感受科技的魅力。

19时许，科技日报记者赶到“科学之夜”活动现场一探究竟。距离广场还有二三百米，记者就听见孩子们的尖叫声。

银川中科元昊科技有限公司业务部副部长王玉玲和中科院求真科普团的工作人员，正在台上操作“科学实验秀”的5个实验。

“瓶子里的这种液体叫双氧水。它看起来像水，但比水多一个氧原子，向其倒入黑色粉末，就会发生一种现象。我们现在请人上来，辅助老师做实验。”王玉玲面向台下。

一双双小手举得老高。王玉玲请一位小朋友上台操作，随后她发出指令：“三、二、一，扔！”

白雾瞬间从瓶口钻出，借着大风，向一边吹去。人群顿时躁动起来，有个男孩惊呼：“呀，浓硫酸！”

“谁说浓硫酸？这么危险的试剂，老师可不敢拿它做实验。你看，当我们把催化剂二氧化锰放入瓶里，双氧水就会分解产生氧气。它是一个放热反应，你摸瓶子，非常烫……”

不远处，宁夏农村科技发展中心主任周小平领着12岁的女儿“观阵”。

“科技活动周是公众了解科技创新、学习科学知识的重要载体，科普要从娃娃抓起。”周小平说。

今年的宁夏科技活动周活动由宁夏科技厅、科协、党委宣传部和银川市政府联合主办。其间，自治区一批科技创新平台、科技园区、高新技术企业、科普场馆、科普基地等，免费向公众开放。

近年来，宁夏深入实施创新驱动发展战略，推动科技创新和科学普及协调发展，取得明显成效。

2022年，全区综合科技创新水平指数首次突破60%，达到61.4%，增幅居全国第5位；全社会研究与试验发展（R&D）经费投入同比增长18.1%，增速居全国第8位；企业科技创新投入同比增长20.01%，增速居全国第6位。

“希望通过一系列群众性科技活动，引导公众在讲科学、用科学中增强科学素养，在学科学、爱科学中弘扬科学精神，努力营造全社会鼓励创新、支持创造的良好氛围。”周小平表示。

22时30分，随着电影《流浪地球2》放映完毕，宁夏科技活动周主场宣传活动落下帷幕。

人群散去时，一位小学生说：“这些活动真有意思，感觉跟科普书《神奇校车》的情节很像，我要抓紧时间把它全看完！”

（记者 王迎霞）

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