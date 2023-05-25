原标题：西藏：点亮高原孩子的科学梦

5月20日的西藏昌都市，万里晴空。位于市中心的茶马广场，彩旗招展，2023年西藏自治区“全国科技活动周”在这里启动。

走进茶马广场，主会场展览区面积近2万平方米，以展板展示等形式集中呈现近年来西藏青稞育种、牦牛基因组学、藏猪遗传资源保护等科技创新成果。

在展区内，一个个奇妙的科普仪器吸引了学生们的目光，他们争相体验。工作人员耐心细致地为学生们进行讲解引导，让他们动手体验，感受科学的魅力。

“一张普通的A4纸能用来做什么？写字、画画、折纸飞机等等，都没问题。那它如何才能够举起一位超重的同学呢？”面对西藏自然科学博物馆科普老师的提问，台下的孩子们纷纷举起小手。昌都市实验小学四年级六班学生加永群措被点名回答，之后科普老师耐心细致地进行科普，并鼓励她“要不断学习新知识，掌握新本领，未来建设幸福美丽西藏”。加永群措拿着答题得来的纪念品，默默地点点头。

除此之外，当日活动现场还设有数十项趣味互动展品，向公众普及科学原理及技术应用，在场数百名学生在轻松愉快的氛围中感受着科技魅力。

在昌都市第四高级中学操场，千名师生席地而坐，中国科学院青藏高原研究所拉萨科考办主任才东围绕冰川的形成、分布等方面的冰川学知识，向公众进行了深入浅出的讲解，让人们对青藏高原的“前世今生”有了更加清晰的认知，激发他们探究自然奥秘的兴趣。

“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。”参与现场活动的西藏自治区科技厅副厅长扎西达杰告诉科技日报记者，以科技活动周为载体，将科技的“旗帜”插向雪域高原的县乡村，自治区科技厅将组织科普专家下县区、入基层，健全科普网络、完善基础设施、丰富科普活动等，稳步提升全民科学素质，推动创新发展迈上新台阶。

类乌齐在藏语里是“大山”的意思，类乌齐县南连洛隆、八宿，西靠丁青，北与青海省玉树藏族自治州囊谦县交界。

5月21日，类乌齐镇政府院内人潮涌动，今年西藏自治区科技活动周医疗科普专家走进类乌齐县进行义诊。前来检查、咨询的人络绎不绝，来自西藏阜康医院和昌都市藏医院的医生不仅认真细致地为公众诊疗、测量血压，还耐心解答他们所提出的健康问题。与此同时，义诊医生结合当地的生活习惯讲解保健养生知识，帮助人们养成健康的生活习惯。

为引导昌都市双创企业充分了解科技政策、享受政策红利，5月22日，西藏自治区生产力促进中心在昌都市开展科技计划申报及高新技术企业、科技型中小企业认定备案专题培训，助力双创载体和企业更深入了解政策。

除此之外，在科技活动周举办期间，昌都市还围绕活动主题，开展丰富多彩的科技活动周专项活动，为公众了解、体验、分享科技创新成果，提供多姿多彩的舞台，充分激发全社会的创新创造热情，营造鼓励创新、支持创新的良好氛围。

（记者 杨宇航 通讯员 向巴）

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