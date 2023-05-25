原标题：天津：打造“以赛代展”新模式

“我参加的是无人机‘速度与激情’比赛项目，看谁能在最短时间飞越场地内所有障碍物。”5月20日，在天津市第37届科技周主场活动之一的天津市青少年无人机比赛现场，天津市新华中学初二学生郝天然在场边拿着自己的无人机“整装待发”。

除了无人机比赛，当天还有VEX机器人工程挑战赛、机器人创新挑战赛、国际奥林匹克机器人大赛（WRO）常规赛等10余个赛项。

天津市第37届科技周主场活动与第七届世界智能大会深度融合，打造了集科技赛事、科普活动、展示路演于一体的“1+4+N”系列科技活动，吸引更多企业、群众尤其是青少年参与，促进全民科学素质提升。

记者在现场看到，参赛者既有小学生，也有初、高中生。他们有的在聚精会神地控制机器人搬运货物，有的在一丝不苟地设计拼插机器人，有的在小心翼翼地控制无人驾驶汽车穿越障碍物……每位参赛选手都全情投入。

“此次学校有20多名学生参加了机器人竞技和无人机比赛。这些比赛既锻炼了他们的动手能力、心理素质，还提升了团队协作能力。”天津逸阳梅江湾学校科学老师鲍迪说。

郝天然的比赛结束了，他长长地舒了口气，对比赛成绩比较满意。

“想把无人机玩精通了，还是挺难的，每天都需要练习。”郝天然说，他参与无人机训练两年多了，不仅没影响学习，还自学了很多知识。

天津市科协党组成员、副主席罗进飞表示，天津市第37届科技周主场活动创新采用“以赛代展”的新模式，借助世界智能大会平台，以赛促学、以赛促练、以赛促进，为青少年搭建人工智能科技教育成果展示平台，培养青少年崇尚科学、热爱科学的兴趣，提升他们的创新意识和实践能力，为培养高素质科技后备人才奠定良好基础。

据悉，天津市第37届科技周还面向公众开展《奇妙的涡环》《悬浮大挑战》、最强大脑专注力表演秀等多场科普展演活动，同时设置潮物科普展区，让公众感受科学的奥妙。

（记者 陈 曦）

(责编：郝孟佳、孙竞)