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吉林：与大国重器“零距离”

2023年05月25日08:35 | 来源：科技日报
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原标题：吉林：与大国重器“零距离”

“靠近透镜，观察自己的脸有哪些不同？”5月20日，在2023年吉林省科技活动周启动仪式现场，长春中国光学科学技术馆带来了“流动光科馆”特色巡展项目，包含22件便携式光学展品，内容涵盖光传播的规律、视觉暂留等光学知识，让孩子感受科学的魅力。

在长春海关展位，工作人员为公众介绍展品。“今天以展示查获的实物样本和保卫国民安全的先进科技设备为主，包括近期查获的‘异宠’、有害植物和昆虫的样本。”长春海关技术中心工程师张勋告诉科技日报记者。

“有专业人员为我们讲解科学知识，非常喜欢这种科普形式，希望多举办这种活动，让科技活动走进我们的校园，让大家了解科学、崇尚科学、热爱科学。”长春市小学生朱籽瑄说。

除“流动的光科馆”外，在科技活动周举办期间，吉林省还免费向公众开放了一批包括重大科学工程、大科学装置、重点实验室、工程（技术）中心，旨在全面展示吉林重大科技创新成果，让公众“零距离”接触大国重器、感受科技魅力，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的氛围，以实际行动推动吉林创新型省份建设，为推动吉林全面振兴取得新突破注入新活力。

吉林省科技厅政策法规与创新体系建设处处长刘树安介绍，各具特色的科普比赛也将在科技活动周举办期间启动，如以“热爱科学 崇尚科学”为主题的2023年吉林省科普讲解大赛、2023年吉林省优秀科普作品评选、科学实验展演大赛、科普微视频评选等。

近年来，吉林省科技创新主要指标稳步提升，其中综合科技创新水平居全国第19位，科技促进经济社会发展指数由全国第15位提升至第11位，科研物质条件指数由全国第8位提升至第5位；吉林省高新技术企业增至3112家，长春光华微电子设备工程中心有限公司等5家企业跻身国家制造业单项冠军示范企业。

此外，在科技活动周举办期间，吉林省科技厅将邀请相关专家，开设科普大讲堂，提升公众科技创新意识；组织科技创新政策宣讲团，持续开展2023年度科技创新政策系列宣讲活动，大力宣传科技创新政策，加快推进各项政策措施落实落地。

（记者 杨仑）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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