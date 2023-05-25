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团中央召开促进大学生就业工作推进会

抓好应届毕业生就业岗位帮扶

2023年05月25日06:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月24日电  （记者杨昊）记者从共青团中央获悉：共青团促进大学生就业工作推进会日前以视频形式召开，对当前形势下深化实施“共青团促进大学生就业行动”进行再动员、再部署、再推动。

　　会议要求，做好就业工作，要突出着眼当下，抓好应届毕业生就业岗位帮扶，尤其是精准帮扶一般院校低收入家庭学生就业；着眼中期，统筹抓好实习实践、提升大学生就业竞争力；着眼长远，持续抓好大学生就业观择业观奋斗观引导。

　　据悉，2023年“共青团促进大学生就业行动”自启动以来，一般院校低收入家庭学生就业帮扶计划、大学生志愿服务西部计划、大学生创业帮扶计划、大学生就业引航计划、大学生实习“扬帆计划”和大学生社区实践计划稳步推进。截至5月22日，全团共募集到包括青联委员、青企协会员单位在内的5.2万家企业提供的89.7万个岗位，3.6万名团干部与2023届一般院校低收入家庭学生和2022届未就业学生一对一结对，已成功帮助其中3.5万名学生找到工作。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月25日 02 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

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