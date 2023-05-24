人民网北京5月24日电 23日，由中国财经素养教育协同创新中心主办的“五育融合：财经素养教育教学的中国特色创新”2023年财经素养教育发展暨创课展示会在成都举行，来自全国多地的高校、科研院所、教育行政部门、中小学、幼儿园等单位的400多位代表参加会议。

四川省成都市天府新区党工委委员、管委会副主任李广在开幕式上指出，天府新区将以共享的理念引领新区教育系统性变革，推动财经素养教育与全学科、全学段课堂教学、综合实践深度融合，纳入学生评价体系，打造家校社联动的财经素养教育新模式，争创基础教育综合改革实验区的样板区，打造全国全省教育高地。

四川省教育厅二级巡视员杨建国介绍，中国教育科学研究院早在2016年就发起成立中国财经素养教育协同创新中心，并持续开展财经素养教育理论研究和实践探索。“中国财经素养教育协同创新中心汇聚专家学者和大中小幼儿园教师，共同探讨五育融合财经素养教育教学的中国特色创新，既是在理论上的积极主动探索和引领，也是对实践领域中广大师生需求的及时回应。”

“希望参会者能充分交流、碰撞火花，为发展具有中国特色的财经素养教育提供更多新思想、新智慧、新案例。”四川省成都市教育局德育与宣传工作处处长杨忠斌表示，将继续支持和推进财经素养教育与五育融合，积极贡献成都智慧，助力教育强国建设。

针对中国财经素养教育协同创新中心的财经素养教育研究工作，中国教育科学研究院副院长马陆亭提出了五点期望，一是要坚守财经素养教育的方向与价值；二是要推进财经素养教育与“五育”融合；三是要形成上下衔接、多方合作的教育机制；四是要探索新技术在财经素养教育中的应用；五是要推动财经素养教育为经济社会发展做贡献。

主题报告环节，来自经济学和教育学等不同领域的专家学者围绕“财经素养教育教学的中国特色创新”这一主题，分别从宏观层面、理论探索、顶层设计、区域推进和学校实践等角度做主题报告，多维度论述了开展有中国特色财经素养教育的重要性、必要性和紧迫性，并结合区域推进经验和学校实践案例展示财经素养教育的可行性和可推广性。

本次会议设计的财经素养教育课堂教学展示环节，呈现了财经素养教育探索成果，以及五育融合的财经素养教育教学方式与路径。来自广东、四川、上海、江苏和陕西5个省的15位老师公开展示了14节优秀课例，与会专家围绕这14节优秀课例进行课堂教学深度研讨，并提出针对性的改进建议。

此外，本次会议还设有TED财经素养小故事演讲、专题沙龙、学校“儿童城市”沉浸式体验、教学观摩、专家点评和大会总结等环节。与会领导、专家学者、教研员和学校教师等不同群体聚焦新评价政策与财经素养教育，从政策解读、理论研究、实践探索、区域推广、课程建设、课堂教学、活动反思等多个角度交流分享了关于财经素养教育的理念、目标体系、实施路径、经验困惑和评价方式等。（李依环、实习生张婉柔）

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