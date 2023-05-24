人民网北京5月24日电 未来课堂长什么样？这不仅是教师、学生和家长的疑问，也是关心教育、关注课堂的研究者和参与者的疑问。5月25日，数字教育背景下“人师+机师”课堂新探索专题研讨会将在北京小学翡翠城分校举办，来自北京、上海、浙江等地的教育专家、学者及一线教师代表，将围绕如何更好推进协同课堂建设，探寻“双师”协同交互育人机制展开深度研讨。

随着智能技术融入教育教学，教师的定位、角色有了新变化，特别是面对未来课堂，跨学科融合、多教师携手、人师与机师协同将成为教学的新常态。课堂形态将由线下转向线上和线下相结合，课堂面貌由教室转向虚拟场景和现实场景相结合，同学科或跨学科教师、人师与机师同上一堂课，协同交互育人。

据悉，本次研讨会由教育部人文社会科学重点研究基地华东师范大学基础教育改革与发展研究所、北京教育科学研究院基础教育教学研究中心、北京市大兴区教育委员会共同主办，北京市大兴区教师进修学校（海淀进校大兴分校）和北京市大兴区翡翠城小学教育集团承办。研讨会将采用线上线下相结合的形式，观众可通过华东师范大学视频号、兴教时讯视频号同步观看线上直播。

研讨会期间，将特别设置专家主旨报告、课堂教学展示平行专场、专题交流和项目化作业展等环节。专家主旨报告环节，多位专家将聚焦“以教科研数字化转型推动教育高质量发展”“人机协同教育的新思路”“人工智能+教师的协作路径”“智能化双师课堂全元交互模型：一项试验研究”“人工智能赋能教与学--从感知到交互”“如何利用元宇宙创新城乡公平的双师课堂”等话题进行深入分享。（李依环、实习生张婉柔）

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