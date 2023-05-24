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北京中医药大学举办第六届“杏林杯”创新创业大赛

2023年05月24日11:01 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月24日电 日前，北京中医药大学第六届“杏林杯”创新创业大赛决赛和2023年大学生创新创业成果展在北京中医药大学良乡校区举行。

据悉，本届“杏林杯”大学生创新创业大赛共收到各类项目600余个，参赛人数突破3500人，参赛群体涵盖北京中医药大学所有学历层次，跨校组队团队超过21%，均创历年新高。127个决赛项目分为本科创意组、红旅组、研究生创意组进行角逐，最终24个团队获得金奖，36个团队获得银奖，67个团队获得铜奖。

北京中医药大学党委书记王瑶琪表示，党的二十大对新时代新征程教育事业作出了战略规划，对教育、科技、人才进行统筹安排、一体部署，将教育的战略地位提升到新高度。近年来，北京中医药大学大学生创新创业教育中心致力于中医药高等教育质量提升和中医药事业振兴发展，不断深化改革，力求实效，取得了一系列成果。

“创新创业教育作为中医药高等教育改革的重要载体之一，面对新形势新任务，要在以往工作经验和成果的基础上，结合调查研究成果，进一步统筹谋划，完善顶层设计，推动创新创业教育高质量发展。”王瑶琪围绕推动创新创业教育高质量发展提出了三点希望，一是希望青年学生争做创新创业先锋，勇担时代重任；二是希望相关单位强化管理服务水平，搭建更大舞台；三是希望社会资源积极参与双创教育，推进产教融合。

该校有关部门负责人介绍，本届“杏林杯”大学生创新创业大赛秉持全面推动创新创业教育改革、助力“双一流”建设工作的目标，落实“创赛育人”的理念，推进以赛促教、以赛促学、以赛促创，彰显了北京中医药大学青年创客敢于尝试、勇于实践、开拓进取、敢闯会创的精神风貌。（李依环、实习生张婉柔）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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