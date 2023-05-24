人民网北京5月24日电 23日，西安工业大学举办首届高校与中学跨学段衔接教育校长会议，来自陕西教育主管部门、高校的负责同志以及全国140余名高中校领导出席会议。

陕西省教育厅副厅长赵昶葆指出，要从推动构建优质均衡的基础教育体系出发推动五育并举，完善教育教学评价体系，不断健全学校家庭社会协同育人机制。要坚持正确的办学方向，树立科学教育质量观，做到德育为先、全面发展、面向全体、知行合一，提高义务教育质量。

西安工业大学校长赵祥模从西安工业大学的办学历史、学科特色、人才培养、教学资源和办学条件等方面进行介绍。“希望通过此次校长会议，不断深化西安工业大学与各中学的合作交流，携手建立新时代人才培养的对接机制，为基础教育和高等教育深度贯通、协同育人持续贡献智慧和力量。”

西北工业大学附属中学副校长李晔作了《准确识变科学应变主动求变——新高考背景下的机遇与挑战》的报告，从高考制度改革与命题改革等方面对新高考制度的变化进行了详细解读，对于如何在新高考背景下更好地识变、应变分享了自己的观点建议。

西安工业大学电子信息工程学院老师、第二届全国高校教师教学创新大赛一等奖获得者师亮作了《应国所需为国育才》的报告，他从专业教育出发， 提出要以学生为中心，以产出为导向，在教育实践中积极探索课堂教学改革，不断提高专业人才培养质量。

活动当天，与会嘉宾参观了西安工业大学新能源科学与技术研究院和智能制造创新工场，围绕各中学学生在大学阶段的学习成长情况与各学院老师进行座谈交流，共同探讨人才培养新思路。（郝孟佳、实习生张婉柔）

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