郝孟佳 余睿婕（实习生）

2023年全国高考临近，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？人民网特别推出“2023年高校招生”系列报道，解读各大高校的高考招生政策、人才培养理念、办学特色以及校园文化生活，供考生及家长参考。

北京邮电大学由教育部直属、工业和信息化部共建，是一所以信息科技为特色、工学门类为主体、工管文理协调发展的多科性、研究型大学，也是国内信息通信领域的最高学府和信息科技人才培养的重要基地。在2017年和2022年第一轮和第二轮“双一流”评选中，北京邮电大学均入选“双一流”建设高校，“信息与通信工程”和“计算机科学与技术”入选 “双一流”建设学科；在教育部第四轮学科评估中，北京邮电大学的信息与通信工程、计算机科学与技术以及电子科学与技术三个一级学科进入A类，其中信息与通信工程为A+，为该学科全国最高水平。计算机科学与技术为A，电子科学与技术为A-，均进入这两个学科全国前十行列。

人民网：2023年贵校招生政策有哪些变化？

北京邮电大学：今年本科招生主要有四大亮点。

一是未来学院“元班”增加招生计划，面向更多省份招生。北京邮电大学2022年开设本硕博贯通培养实验班“元班”，按计算机类（元班）、电子信息类（元班）两个大类招生，实施卓越拔尖人才培养，培养信息科技领域卓越工程师和领军人才。实验班采用弹性化“长学制”，实施本硕博贯通培养。完成实验班本科阶段学业综合评价要求的学生，均可在新一代信息通信技术、集成电路、网络空间安全、关键基础软件等国家急需人才领域的学科或方向范围内获得研究生推免资格，并优先以硕博连读方式攻读博士研究生。

二是“计算机科学”拔尖学生培养基地实施本硕博贯通培养。北京邮电大学“计算机科学”拔尖学生培养基地2021年入选教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地，通过科学选才鉴才、注重大师引领、实施本硕博贯通培养、深化国际合作等方式，培养计算机领域拔尖创新人才和领军人才。

三是玛丽女王海南学院扩大招生规模，增设数字媒体技术（中外合作办学）专业。玛丽女王海南学院招生计划由去年的90人增加到今年的150人，并增设“数字媒体技术（中外合作办学）”专业招生。学院引进伦敦玛丽女王大学在计算机科学和信息学等方面的教育和学科资源，与学校两个“双一流”学科群相融合，建设具有理工融合、医工融合等多学科交叉融合的一流本科专业。

四是新增“集成电路设计与集成系统”专业，聚焦解决高速通信集成电路与光子芯片“卡脖子”问题培养卓越人才。 在招生专业设置上，集成电路设计与集成系统专业、电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业共同以“电子信息类”的名称大类招生。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？

北京邮电大学：北京邮电大学今年的招生录取规则和往年相比基本变化不大。介绍一下考生和家长在报考过程中关注度比较高的几项录取规则：

第一，不设专业级差。学校今年在录取时继续不设置专业志愿间分数级差，采用分数优先的录取原则。考生可以根据自己的意愿去充分选择理想专业，但需注意专业志愿之间的梯度，尤其在平行志愿省份中，建议考生要服从专业调剂，避免退档的风险。

第二，平行志愿批次提档后不退档。对于除高校专项计划、少数民族预科、港澳台侨联招、高水平艺术团等特殊类型招生以外的平行志愿投档批次，在考生身体健康状况检查合格的情况下，如果考生服从专业调剂，学校提档后不退档。

在招生录取过程中，学校也会根据各省生源情况和考生报考情况，适当调整招生专业计划，以让更多的考生能够满足专业志愿。

第三，提档比例。学校在招生录取时根据各省（自治区、直辖市）招生计划和生源情况确定调档比例，在实行平行志愿的省份和批次，调档比例一般控制在招生计划的105%以内。

第四，政策性加分。对于省级招办认可的政策性加分，由各省级招办按照规定加分投档，在安排专业时，以考生不含加分的高考文化课分数为主要录取依据。

人民网：请问在科学填报志愿方面，有哪些建议给学生和家长们？

北京邮电大学：在当前新高考模式下，高校专业的优势特色和人才培养水平将成为更加重要的参考因素。考生可综合参考各院校专业或者专业组选考科目要求、招生计划安排、往年录取分数及对应全省排名情况（只能作为大致参考），充分了解所报考高校的招生政策，合理做好志愿规划，院校志愿间拉开梯度，力争院校和专业都能达到尽量理想的选择。

考生在高考志愿填报时，请务必要综合参考各高校发布的招考信息和招生政策，拉开梯度，要选好冲、稳、保的院校，建议冲的合理，保的有把握。专业选择时考生可根据自己的特长与爱好合理选报专业志愿，并建议服从专业调剂，这样会增加被录取的机会。

人民网：请您介绍一下学校奖助学政策及就业情况

北京邮电大学：学校制定了完善的奖学金体系，包括国家奖学金、国家励志奖学金、学校一二三等奖学金、社会赞助奖助学金以及其他的一些荣誉奖项，近几年，我校每学年本科学生奖学金覆盖率近60%。

在助学金上，家庭经济困难的学生入学时可通过“绿色通道”缓交学费，先行入学并获得生活补助。入学后，来自低收入家庭的学生可申请国家助学贷款、国家助学金、临时困难补助、服兵役学生国家教育资助以及勤工助学岗位，通过国家、学校资助及自身努力顺利完成学业。

北京邮电大学毕业生聚焦5G、芯片、大数据、人工智能、网络空间安全等战略性新兴领域就业，主要行业分布在通信、软件和信息技术服务业，占比超过50%，主要就业单位性质为国有企业，占比近50%，毕业生们在信息科技领域深受欢迎，具有极大的发展潜力。与此同时，学校毕业生也深受外交部、网信办等国家部委，中国电子科技集团、中国航天科工集团等重点单位的青睐。多年来，学校本科生就业质量一直保持领先水平，深造率保持在65%左右，位列全国重点大学前列。

人民网：请为全国考生们献上一段高考寄语。

北京邮电大学：亲爱的高三学子们，距离高考还有10来天的时间。预祝高考战场上的你所向披靡，取得优异的成绩！考取理想的殿堂！

欢迎有志于投身信息科技领域的你们踊跃报考北京邮电大学，让我们共同携手，不负韶华，勇于担当传邮万里的使命，奋力开拓国脉所系的事业！

(责编：李依环、熊旭)