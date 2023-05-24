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广西滨海

海归民宿引客来

2023年05月24日09:08 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　依山傍海的流下村。
　　阳文志摄

　　坐落在广西壮族自治区北海市海城区冠头岭山脚的流下村，是一个有着300多年历史的老渔村，行至其中，道路宽敞，绿树成荫，低矮的古民居群落诉说着岭南海域的风情，“我在流下村很想你”的路牌挂在农家庭院老树下，一家家设计别致、简约现代的民宿、汽水店、咖啡店与古朴的乡野相映成趣。

　　流下村第一家民宿——“邻舍”在郁郁葱葱的草木间透出白墙黛瓦。临近周末，店长程永珍正在忙着联系消耗品补货。

　　程永珍介绍，几年前，几位海归青年看中了流下村毗邻市区、依山临水靠海的优越地理位置，决定在这里开一家民宿。在政府部门的支持下，设计团队租下两处老屋，按照“修旧如旧”的思路进行庭院改造。他们就地取材，凸显老房子的珊瑚石墙面，又收集有历史、有故事的老家具，最大程度地保留村庄原本的风土特色。程永珍说：“我们民宿13间房，今年‘三月三’和‘五一’假期全部客满，周末也都是订满的。”

　　目前，有6家像“邻舍”这样的高端民宿进驻流下村，其中3家已投入运营。诗意的田园风光与现代化的清新文艺气息在这里和谐共融，吸引众多文艺青年慕名“打卡”，周末和节假日更是热闹。

　　“过去，这些想都不敢想。”北海市海城区地角街道新营社区党总支书记、主任郭元说，流下村耕地少，大多村民浅海作业、外出务工。几年前，村子没一条像样的路，鸡鸭乱窜。

　　近年来，在当地党委、政府和有关部门的指导和帮助下，流下村大力发展乡村旅游产业，依托冠头岭周边旅游景点形成良好的市场基础，凭借着特色的南方临海老民居建筑、深厚的文化底蕴、得天独厚的地理环境，吸引了一批高品质酒店民宿、旅游餐饮、文创产业落地开花，年接待游客达10万人次，村民人均年收入从2015年的1.9万元，提升到2021年的2.9万元，该村获评全国乡村旅游重点村、广西五星级乡村旅游区。

　　“没有供电等基础设施建设的大力支持，我们流下村的发展不会这么快。”郭元感慨，此前，随着民宿、商铺增多，村中的250千伏安变压器“小马”拉“大车”，用电问题随之增多，游客体验感不好。供电局了解情况后，快速反应，结合村容村貌开展建设和整改，将原来的变压器升级到400千伏安，解决了流下村供电半径长、电压不稳、供电质量不高等问题，箱式变压器、电线杆等电力设施也融入风景，成为众多文艺“打卡点”中的一景。

　　程永珍说，每逢旺季、节假日，供电部门都会上门检查线路，提醒注意事项和解决办法。“让游客来到我们这里有个好印象，感受到北海的风景和热情。”

　　“接下来，我们要在老村集中开发的基础上，拓展新村，丰富业态，推进文化和旅游深度融合，让村民更富，让每一个到流下的游客想留下。”畅想未来，郭元充满信心。

　　（来源：中新网 记者韦露 阳文志 陈海堂 廖柳伶）

(责编：郝孟佳、李依环)

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