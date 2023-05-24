本报记者 孙亚慧

赵紫悦在上课。

受访者供图

在广东深圳元平特殊教育学校，95后海归赵紫悦是特殊教育与融合教育岗位上唯一一名留学回国的任课老师，从事孤独症、视力障碍学生教育。

本科阶段曾在北京盲人学校担任助教的经历，让赵紫悦萌生了从事特殊教育的想法。毕业后，她前往英国留学，回国后正式成为一名特教老师。

孤独症儿童又被称为“星星的孩子”，赵紫悦说，她希望能更多帮助到孩子们，为他们融入社会的道路上照亮一束光，也希望能帮助孩子找寻到人生更多的光芒。

“爱创造奇迹”

如果按照原先的职业规划，从深圳外国语学校保送至北京外国语大学学习德语之后，赵紫悦可能会去德国留学，研究德国文学，也有可能做翻译，进外企。“我曾经甚至有过一个做外交官的梦想。”她说。

做一名老师，她未曾想过。“父母都是老师，从小到大，我对他们的生活太熟悉了。做职业规划的时候，我想去试试新鲜的事情，就像探索一个全新的世界。”赵紫悦笑呵呵地说。

然而，大学期间的几段助教经历，却彻底改变了这个姑娘最初的想法。

本科期间，赵紫悦在北外青年志愿者协会担任学生干部。她在北京市盲人学校做了好几年的助教，为视力障碍学生提供辅导，也曾为白血病儿童、脑瘫患儿等提供过教育服务。

“每次一走进北京市盲人学校，教学楼前的标语‘爱创造奇迹’都让我特别振奋。面对眼前的学生，心中想着‘我能做些什么来帮他们更好实现自我价值’，这件事本身就让我觉得特别有力量。”赵紫悦被深深触动了。

一名叫韩东的学生，是赵紫悦在盲校的好朋友。韩东虽然从小因病致盲，但成绩一直很好，人也乐观，特别喜欢交朋友。然而，当韩东面临高考，需要选择专业时，他意识到自己被局限在了盲人推拿、按摩等非常狭窄的方向，很沮丧，这也让赵紫悦感到了失落。

“韩东常常鼓励我做一名好老师。他说，对于像他们这样的孩子而言，专业、优秀的老师非常重要，‘或许就能带来更多可能性呢？’”赵紫悦说。

这样一份期望，让赵紫悦逐渐有了转行的念头。她开始自学手语、盲文，并经常到北京师范大学旁听相关课程，接触融合教育的理念，对特殊教育的理解也加深了。

赵紫悦大三那年，她的父母在深圳收到了一封寄自女儿的长信。那时，俩人才意识到，女儿已经非常确定自己要转行做特教老师了。

“父母确实有顾虑。他们很希望我做老师，但没想过我要做的是特教老师。那时我在准备出国深造，要正式换专业了，这封信我写了十几页，讲我为什么会做出这样的转变。我确实喜欢做这一行，父母是开明的人，我相信他们会理解。”幸运的是，赵紫悦的坚定得到了父母的尊重与支持。选择研究生专业时，她遵从了内心最真实的想法——从事特殊教育。2017年，赵紫悦前往英国布里斯托大学，开始了特殊教育与融合教育的学习。

“孤独症孩子就像是摘掉眼镜的我们”

2018年底，赵紫悦回国入职深圳元平特殊教育学校。这所学校创办于1991年，是深圳第一所公办特殊教育学校，为听力障碍、视力障碍学生提供小学、初中、高中教育，为智力障碍等其它类型特殊学生提供高中阶段职业教育的综合性特殊教育。如今，已有许多毕业生从这里走出，进入餐饮、洗车中心、酒店、综合服务中心等企业和单位就业。

教一年级的时候，赵紫悦班上的一名男孩让她印象深刻。长久以来，男孩的母亲不愿面对自己患有孤独症的儿子，对他的关心很少，而男孩非常依赖母亲。每当意识到母亲不愿理睬自己时，男孩的情绪就会非常不稳定。“他会不断发脾气，在地上打滚、尖叫，甚至用头撞墙。”那时，赵紫悦刚入职不久，男孩这样的反应常令她手足无措。“虽然学习了很多理论，但是当离开了课堂，需要真实解决孩子这些情绪问题时，我实际上是没有经验的。”

男孩情绪恢复正常后，赵紫悦冷静分析了造成他脾气时好时差的种种原因。她意识到自己必须与男孩母亲认真沟通，男孩母亲在其中的态度或许是症结所在。

“我请男孩的妈妈抽出时间，每晚陪孩子读书。陪伴孤独症儿童阅读有特殊的方法，如果掌握好技巧，孩子是可以读进去的。这位母亲并不是不爱自己的孩子，她其实是在逃避。”赵紫悦知道，这是许多家长都会经历的阶段，她希望能让家长们相信，只要家庭与学校一起努力，孤独症孩子未来是可以很好参与和融入社会生活的。

在母亲每晚夜读的陪伴下，这名男孩的性格发生了转变。“他原本在学校见到书就撕，完全不愿意阅读，但现在上语文课的时候，他会很认真地自己捧着书过来，和同学们一起读。这让我觉得所做的一切都有了意义。”赵紫悦说，“近视的人，摘掉眼镜就看不清了，孤独症孩子就像是摘掉眼镜的我们。但幸运的是，我们拥有眼镜，能帮助我们看清这个世界，帮助我们更好地工作和生活，孤独症孩子缺少的就是这副‘眼镜’。”

工作5年，让赵紫悦对自己的工作有了更深刻的理解，她也更加热爱自己当初选择的这份职业。“与孩子们相处的时间越长，我就愈发感受到需要精进专业，更好地帮助、引导他们。其实孤独症儿童的世界特别简单，他们能感受到你的爱与付出，也会用自己的笑容、拥抱来表达对你的情感。为他们的生活增添更多亮色，就给我带来了更多快乐。”

(责编：郝孟佳、李依环)