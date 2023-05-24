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北京开启“京”彩文化与高校师生的双向赋能

2023年05月24日09:04 | 来源：中国青年报
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原标题：北京开启“京”彩文化与高校师生的双向赋能

地处北京的近百所高校碰上“全国文化中心”，会碰撞出怎样的火花？北京市今天启动的“‘京’彩文化 青春绽放”行动计划，试图给出“首都高校人才培养和全国文化中心建设双向互动、相互赋能”的答案，目标就是要引领首都青少年坚定“四个自信”。

据北京市委宣传部相关负责人介绍，行动计划由6个版块组成，包括信仰行、红色行、古都行、文艺行、志愿行，以及园区行。

信仰行，是首都高校力量参与理论研究宣传机制；红色行旨在调动首都高校力量参与红色文化研究与传播机制；古都行则要建立首都高校力量参与历史文化活化利用机制；文艺行计划推进“大戏看北京”与高校融合互动机制；志愿行将持续推进首都高校力量参与志愿服务工作机制；园区行则支持首都高校力量参与文化产业园区高质量发展机制。

今天，北京市委宣传部联合北京市委教育工委，与北京大学等首批16所试点高校签订合作共建协议，按照“一校一策”的原则明确合作内容。

（记者 刘世昕）

(责编：郝孟佳、李依环)

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