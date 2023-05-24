陈之琪

原标题：别让“毕业大片”涂黑了年少记忆

翻开老旧相册，看到泛黄毕业照里的一张张笑脸，总能让人或多或少回想起自己学生时代的美好故事。近年来，随着仪式感满满与创意十足的毕业照屡屡火爆网络，不少“毕业大片”的拍摄价格也一路攀升，引发网友争议和讨论。

这段时间，全国多地家长接连投诉学校高价毕业照问题。据红星新闻报道，四川成都部分家长反映称，自家孩子班上的毕业照，每人收费600元，全班30多个孩子加起来约2万元。随着相关事件引发关注，学校表示已退费并叫停该活动。

部分机构和学校考虑在创意毕业照上“做文章”，这种想法本来无可厚非。然而，如今动辄几百上千元的拍摄费也值得我们思考：毕业照的本质和初衷究竟是什么？对于很多人而言，一张毕业照是青春回忆的定格，既是给一段学生时光留下念想，也是为了将来可以温馨回忆。

从这个角度出发，现在一些拍摄方式似乎背离了毕业照的初衷：有些摄影机构以“创意”之名，推出各种高价“兄弟照”“闺蜜照”；有的直接动用无人机、航拍器进行集体拍摄，却让人看不清毕业生的脸；还有的要求镜头前的学生“花式”排队形、摆网红姿势、做特定表情……比起离别怀念之情，恐怕不自然与尴尬感反而会更多些。相较之下，“排排坐”的毕业照虽然“传统”，但最亲近的老师就坐在前面、最亲密的朋友能站在身边，脸上笑容比精修过的照片更明亮，主打的就是一个“真实”，回忆的味道岂不更足些？

客观来讲，高价“毕业大片”的情况之所以增多、引发诸多不满，部分原因还在于一些校方与拍摄机构的“绑架式”说辞让人难以接受。从类似事件来看，就算学校曾将费用要求明确告知家长和学生，事先声称“家委会组织”或“自愿参加”，但这种单方面通知的语气给家长和学生留下的商议空间其实并不多。

毕业情正浓时，即便觉得花高价拍毕业照没必要、不情愿，可能更多人还是会无奈选择参加，为记录下青春回忆“埋单”。应当关注到，如此“仪式”变“形式”的毕业照，一方面会耽搁毕业生之间真情交流、构建回忆的宝贵时间，另一方面也容易让人产生不满和厌倦情绪，这对校方、摄影机构乃至拍摄活动本身都可能产生消极影响。

当“美颜”“精修”代替了真诚面容，当“网红模板”取代了自发创意，如此一味追求“创意”“出圈”却无视学生意愿的“毕业大片”，才可能真会伤了“毕业情”。学生时代朴实的一颦一笑本就极具纪念意义，对此，不如少一些高价浮夸的堆砌操作，将发挥创意和情致的空间更多留给毕业生们。

(责编：郝孟佳、李依环)