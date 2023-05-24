原标题：受访职场新人认为高校要加强职业规划和社交技能培训

毕业季，许多初入社会的毕业生，会面对诸多“第一次”，租房、上班、与同事交往……很多人会感到一些“不适应”。

近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1334名职场新人进行的一项调查显示，初入社会，57.9%的受访职场新人感觉在学校所学与实际工作需求不匹配，71.7%的受访职场新人期待用人单位加强职前培训。

受访的职场新人中，即将入职的占30.2%，已入职的占69.8%。

57.9%受访职场新人感到所学与工作需求不匹配

即将入职上海某金融公司的舒彭感觉，初入社会，很多毕业生还摆脱不了学生思维，习惯什么事情都有别人负责。但是在社会上，大家都要对自己的事情负责，出了问题也要想办法尽快解决，“要成为一个能扛事的人。我觉得这是在学生时代很少锻炼到的一个点”。

大学生初入社会容易遇到哪些难题？调查中，57.9%的受访职场新人感觉在学校所学与实际工作需求不匹配，工作压力大，52.1%的受访职场新人觉得职场人际关系复杂，不适应，50.1%的受访职场新人发现新的社交圈难建立。

在北京出版行业工作的杨敏惠回想起自己刚毕业时，很多事情都一团乱麻，因此吃了很多亏。“我的自理能力比较差，在学校的时候一切都有人安排。工作以后，在租房、吃饭、交友等方面都遇到了很多难题。”

在重庆建筑行业从事人力资源工作的张雨欣认为，刚入职的新人一个最大的问题是，做不好从“我是学生”到“我是员工”的身份转换。“学生交了作业，老师可能会提意见让拿回来继续修改。但作为员工，工作结果拿出去可能就要直接面对客户，一旦出了问题，就会给公司带来损失”。

此外，41.6%的受访职场新人觉得对社会存在认识偏差，无法很好融入，34.8%的人不适应一个人的生活，27.9%的人在心理上、经济上难以在短时间内独立起来，27.7%的人觉得独居、出行等自我保护意识不够，27.2%的人感觉租房、消费等容易遭遇陷阱，23.8%的人表示生活自理能力差，照顾不好自己。

“我不会做饭，每天就点外卖吃。房子也没选好，住在一个光线不好的朝北次卧。好朋友都离京了，自己的社交圈子没有打开。所以最开始的那几个月非常压抑。”杨敏惠说，没毕业的时候觉得，找到工作离开校园走入社会是一个很自然的过程，但其实需要做非常多的准备。

调查中，大家希望高校加强职业规划培训（62.4%）、社交技能培训（57.0%）、专业技能培训（54.2%）等方面的指导和支持。接下来还有：预防诈骗培训（47.2%）、心理健康辅导（46.5%）、安全知识培训（44.7%）、健康管理知识培训（28.0%）、生活技能培训（26.0%）等。

“刚毕业的时候，周围很多人包括我自己都有过办健身卡被坑的经历。”杨敏惠说，现在的诈骗手法花样繁多，希望高校在这些方面多给大学生提醒，同时加强对身心健康管理方面的培训指导。

舒彭希望高校定期组织与职场经验相关的讲座，“以往请的多是功成名就的校友，如果能让在职场打拼的校友们定期跟同学们分享一下职场经验，帮助也会很大”。

“有的毕业生都不懂五险一金是什么，也不懂五险一金的比例对他们来说有多重要。”在某科技公司生态运营岗位工作的董羽希望，高校能够开设相关课程，针对企业的薪资结构和分配比例进行培训，“不然我们很容易在社会上踩坑”。

71.7%受访职场新人期待用人单位加强职前培训

舒彭即将入职的公司有为期一个月的岗前培训，所有新人会一起上课，学习一些与工作相关的知识和操作技能，还有破冰游戏，让大家很快熟悉起来。“我们公司还有一个很好的传统叫‘老带新’，新人进去后会有专属教练，手把手地教工作上的事情。以后被分到项目上，也有人负责照顾新来的人，所以对于新工作我不太担心难以上手。”

帮助大学生更好地适应社会，71.7%的受访职场新人期待用人单位加强职前培训，让大学生尽快适应工作，61.0%的受访者建议大学生根据岗位要求，短时间内进行业务能力的自我学习，60.6%的受访者建议培养一两项健康的兴趣爱好，丰富个人生活，57.8%的受访者建议在校时多参与社会实践，积累社会经历，32.5%的受访者希望家庭给予适当的支持，帮助大学生学会独立生活。

张雨欣建议初入职场的大学生学会及时自我调整。在学校里，每个人可能都有一个大致的职业规划，但真正进入社会，可能会发现想干的事并不适合自己，这个时候就要认真想一想，重新调整，找到一个最贴合实际的职业规划。

杨敏惠认为，家长要注重培养学生的自理能力，让他们学会生活，能够照顾好自己。高校也要引导学生对社会、对职场有一个正确的认识，避免因为不了解产生较大的心理落差。

（应受访者要求，文中杨敏惠、舒彭、董羽为化名）

（记者 王品芝 实习生 丁香雪钰）

(责编：郝孟佳、李依环)