原标题：超八成受访职场新人坦言经历过入职尴尬期

毕业求职季，职场新人们陆续走上工作岗位。但是面对新的环境，很多人都感到有些“尴尬”，一些性格腼腆的小伙伴甚至表示：非常煎熬。如何顺利度过刚入职的这段尴尬期？

近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1334名职场新人进行的一项调查显示，87.6%的受访职场新人经历过尴尬期。顺利度过入职尴尬期，63.9%的受访职场新人建议多向周围人请教，多和老员工交流。49.3%的受访职场新人表示要积极主动参加入职培训和集体活动。

受访职场新人中，即将入职的占30.2%，已入职的占69.8%。

入职尴尬期一般有多长

“曾经到一家银行实习，第一天到岗后，带教老师只让我看员工手册、熟悉业务，没安排实际工作。我当时没什么经验，非常被动，就这样看了3天员工手册，非常难受。”即将入职上海某金融公司的舒彭回忆。

调查显示，87.6%的受访职场新人表示初入职场时都有过尴尬期。

去年入职北京某事业单位的肖宁觉得，刚入职那段时间有太多的尴尬时刻，“刚开始工位还没有安排好，我就先在其他部门一名出差员工的工位上办公。我不太会主动跟别人搭话，大家也非常忙碌，没有人理我，那半个月我几乎没怎么跟同事说过话。”

入职尴尬期一般有多长？调查中，33.7%的受访职场新人表示有一周，25.8%的受访职场新人表示是半个月，16.3%的受访职场新人表示是一个月。

舒彭实习时的尴尬期只持续了一周，“我是实习生，大家对我比较包容，很顾及我的感受，还会带着我聚餐、娱乐，也会很耐心地教我一些东西。”

在重庆建筑行业从事人力资源工作的张雨欣说，一般新人入职的第一天都会比较尴尬，“因为刚到一个新的环境，不知道能干什么、要干什么，这个时候需要主动开口去问去说”。

1.4%的受访职场新人表示尴尬期只有1天，10.8%的受访者有3天。同时，5.8%的受访职场新人表示尴尬期有3个月，2.1%的受访者达到半年，0.4%的受访者长达1年，2.0%的受访者表示一直存在。

“刚入职时，发现我跟一名老同事回家同路，并且乘坐同一趟地铁。那段时间下班乘地铁成了我非常尴尬的时刻，甚至想过要不要搬家。”肖宁说。

调查中，职场新人表示，不了解公司的不成文规定（51.8%）以及和不熟的人相处（51.4%）会让人感到尴尬或手足无措。

“我的工作涉及很多关于软件开发、撰写代码的内容，这些对于我来说挺陌生的，但部门的同事又很忙碌，所以我很多时候只能闷在工位上，自己没有方向地摸索。”目前在某科技公司生态运营岗位工作的董羽表示，刚入职那段时间时常感到很孤独，不太适应。

无所事事（45.5%）、对人员业务情况不熟悉（43.7%）、一个人吃饭（43.3%）也是令职场新人尴尬的主要原因。

重庆某职业院校专职教师罗南思源工作快3年了。他说，对于很多新入职的老师来说，最手足无措的就是第一堂课。“我们很多人都不是师范专业毕业的，不知道该如何上一堂课，如何去面对学生。这对我们来说是一个非常大的考验。我现在都还记得那种紧张感。”

调查显示，令职场新人感到尴尬的情境还有：融入不进新环境（38.3%）、被冷落（38.0%）、没人说话（33.4%）、新工作挑战很大（26.8%）等。

如何顺利度过入职尴尬期

“我当时意识到，一直这样学不到东西，就开始主动问带教老师和周围的同事，是否有需要我帮忙的工作。”舒彭认为，在职场上要学会主动，“他们看我的态度很积极，就开始让我从最简单的事情做起，比如复印打印资料等，慢慢产生了信任，让我做一些更复杂的工作。我由此慢慢融入了进去，摆脱了尴尬期。”

罗南思源说，入职尴尬肯定每个人都会有，毕竟作为职场新人，要进入的是一个陌生的圈子，没有办法快速融入很正常。他感觉，这个时候首先要做的是把自己的工作理顺，提升能力。慢慢地，随着同事们的认可，就会有更多的互动交流。

顺利度过入职尴尬期，63.9%的受访职场新人建议多向周围人请教，多和老员工交流，55.6%的受访职场新人建议和同期入职的新同事互相鼓励打气，50.1%的受访者建议在工作中好好表现，得到大家的认可。

肖宁觉得，在职场上有同龄人非常重要，容易聊到一起。要是跟同事年龄相差较大，大家谈论的话题不同，会比较难融入。

“我们公司有新员工培训，工会还会组织活动，给员工安排联谊会，或者登山、钓鱼、野炊等活动。”张雨欣说，对刚步入社会的年轻人来说，企业这个集体非常重要，能帮助他们对新环境快速熟络起来，建立安全感、归属感。“整个企业的氛围也很重要，对待新员工要充分理解、保持尊重，给予适当的关怀”。

“我的上一份工作，在入职前有为期一周的培训，其中一天是去一个荒岛，以一种军事化的管理方式，让我们体会吃苦耐劳。但我并不享受那一天的时光，因为非常累。现在所在的公司每个月都会有一个茶话会，初衷是好的，希望大家能从紧绷的工作状态里抽离出来，吃点东西聊聊天，放松一下。但是形式太单一了，没有人主导大家根本聊不起来，基本就是吃点东西就离开了。”董羽建议，公司还是要用年轻人真正喜欢的活动把大家凝聚在一起。

舒彭很羡慕同学所在公司的团建活动，“组织大家去游乐园，或者去郊外露营，这些活动更受年轻人的喜爱”。

调查中，49.3%的受访职场新人表示要积极主动参加入职培训和集体活动，43.6%的受访者建议从小事做起，给大家留一个好印象，38.6%的受访者认为可以通过聊聊趣事、八卦等，拉近同事关系，28.9%的受访者建议学习一些职场社交技巧，28.6%的受访者认为可以不断心理暗示，接受并认同自己的职场身份，19.5%的受访者觉得顺其自然，时间长了就好了。

舒彭说，初入职场的大学生可能还会有惯性思维，什么都等着别人来教、来指派，但其实职场中每个人都很忙，有什么问题最好自己先研究一下，实在不会了再寻求别人的帮助。

针对新人最初一段时间没有被分配太多任务的情况，张雨欣表示，这种情况很常见，她建议这个时候要多了解公司的企业文化、组织架构、部门业务等，同时查漏补缺，看看自己的技能在跟公司业务需求对接上还存在哪些不足，尽快“打补丁”，以便更快适应工作需求。

（应受访者要求，文中舒彭、董羽为化名）

（记者 王品芝 实习生 丁香雪钰）

(责编：郝孟佳、李依环)