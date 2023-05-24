人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

超八成受访职场新人坦言经历过入职尴尬期

2023年05月24日08:59 | 来源：中国青年报
小字号

原标题：超八成受访职场新人坦言经历过入职尴尬期

　　毕业求职季，职场新人们陆续走上工作岗位。但是面对新的环境，很多人都感到有些“尴尬”，一些性格腼腆的小伙伴甚至表示：非常煎熬。如何顺利度过刚入职的这段尴尬期？

　　近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1334名职场新人进行的一项调查显示，87.6%的受访职场新人经历过尴尬期。顺利度过入职尴尬期，63.9%的受访职场新人建议多向周围人请教，多和老员工交流。49.3%的受访职场新人表示要积极主动参加入职培训和集体活动。

　　受访职场新人中，即将入职的占30.2%，已入职的占69.8%。

　　入职尴尬期一般有多长

　　“曾经到一家银行实习，第一天到岗后，带教老师只让我看员工手册、熟悉业务，没安排实际工作。我当时没什么经验，非常被动，就这样看了3天员工手册，非常难受。”即将入职上海某金融公司的舒彭回忆。

　　调查显示，87.6%的受访职场新人表示初入职场时都有过尴尬期。

　　去年入职北京某事业单位的肖宁觉得，刚入职那段时间有太多的尴尬时刻，“刚开始工位还没有安排好，我就先在其他部门一名出差员工的工位上办公。我不太会主动跟别人搭话，大家也非常忙碌，没有人理我，那半个月我几乎没怎么跟同事说过话。”

　　入职尴尬期一般有多长？调查中，33.7%的受访职场新人表示有一周，25.8%的受访职场新人表示是半个月，16.3%的受访职场新人表示是一个月。

　　舒彭实习时的尴尬期只持续了一周，“我是实习生，大家对我比较包容，很顾及我的感受，还会带着我聚餐、娱乐，也会很耐心地教我一些东西。”

　　在重庆建筑行业从事人力资源工作的张雨欣说，一般新人入职的第一天都会比较尴尬，“因为刚到一个新的环境，不知道能干什么、要干什么，这个时候需要主动开口去问去说”。

　　1.4%的受访职场新人表示尴尬期只有1天，10.8%的受访者有3天。同时，5.8%的受访职场新人表示尴尬期有3个月，2.1%的受访者达到半年，0.4%的受访者长达1年，2.0%的受访者表示一直存在。

　　“刚入职时，发现我跟一名老同事回家同路，并且乘坐同一趟地铁。那段时间下班乘地铁成了我非常尴尬的时刻，甚至想过要不要搬家。”肖宁说。

　　调查中，职场新人表示，不了解公司的不成文规定（51.8%）以及和不熟的人相处（51.4%）会让人感到尴尬或手足无措。

　　“我的工作涉及很多关于软件开发、撰写代码的内容，这些对于我来说挺陌生的，但部门的同事又很忙碌，所以我很多时候只能闷在工位上，自己没有方向地摸索。”目前在某科技公司生态运营岗位工作的董羽表示，刚入职那段时间时常感到很孤独，不太适应。

　　无所事事（45.5%）、对人员业务情况不熟悉（43.7%）、一个人吃饭（43.3%）也是令职场新人尴尬的主要原因。

　　重庆某职业院校专职教师罗南思源工作快3年了。他说，对于很多新入职的老师来说，最手足无措的就是第一堂课。“我们很多人都不是师范专业毕业的，不知道该如何上一堂课，如何去面对学生。这对我们来说是一个非常大的考验。我现在都还记得那种紧张感。”

　　调查显示，令职场新人感到尴尬的情境还有：融入不进新环境（38.3%）、被冷落（38.0%）、没人说话（33.4%）、新工作挑战很大（26.8%）等。

　　如何顺利度过入职尴尬期

　　“我当时意识到，一直这样学不到东西，就开始主动问带教老师和周围的同事，是否有需要我帮忙的工作。”舒彭认为，在职场上要学会主动，“他们看我的态度很积极，就开始让我从最简单的事情做起，比如复印打印资料等，慢慢产生了信任，让我做一些更复杂的工作。我由此慢慢融入了进去，摆脱了尴尬期。”

　　罗南思源说，入职尴尬肯定每个人都会有，毕竟作为职场新人，要进入的是一个陌生的圈子，没有办法快速融入很正常。他感觉，这个时候首先要做的是把自己的工作理顺，提升能力。慢慢地，随着同事们的认可，就会有更多的互动交流。

　　顺利度过入职尴尬期，63.9%的受访职场新人建议多向周围人请教，多和老员工交流，55.6%的受访职场新人建议和同期入职的新同事互相鼓励打气，50.1%的受访者建议在工作中好好表现，得到大家的认可。

　　肖宁觉得，在职场上有同龄人非常重要，容易聊到一起。要是跟同事年龄相差较大，大家谈论的话题不同，会比较难融入。

　　“我们公司有新员工培训，工会还会组织活动，给员工安排联谊会，或者登山、钓鱼、野炊等活动。”张雨欣说，对刚步入社会的年轻人来说，企业这个集体非常重要，能帮助他们对新环境快速熟络起来，建立安全感、归属感。“整个企业的氛围也很重要，对待新员工要充分理解、保持尊重，给予适当的关怀”。

　　“我的上一份工作，在入职前有为期一周的培训，其中一天是去一个荒岛，以一种军事化的管理方式，让我们体会吃苦耐劳。但我并不享受那一天的时光，因为非常累。现在所在的公司每个月都会有一个茶话会，初衷是好的，希望大家能从紧绷的工作状态里抽离出来，吃点东西聊聊天，放松一下。但是形式太单一了，没有人主导大家根本聊不起来，基本就是吃点东西就离开了。”董羽建议，公司还是要用年轻人真正喜欢的活动把大家凝聚在一起。

　　舒彭很羡慕同学所在公司的团建活动，“组织大家去游乐园，或者去郊外露营，这些活动更受年轻人的喜爱”。

　　调查中，49.3%的受访职场新人表示要积极主动参加入职培训和集体活动，43.6%的受访者建议从小事做起，给大家留一个好印象，38.6%的受访者认为可以通过聊聊趣事、八卦等，拉近同事关系，28.9%的受访者建议学习一些职场社交技巧，28.6%的受访者认为可以不断心理暗示，接受并认同自己的职场身份，19.5%的受访者觉得顺其自然，时间长了就好了。

　　舒彭说，初入职场的大学生可能还会有惯性思维，什么都等着别人来教、来指派，但其实职场中每个人都很忙，有什么问题最好自己先研究一下，实在不会了再寻求别人的帮助。

　　针对新人最初一段时间没有被分配太多任务的情况，张雨欣表示，这种情况很常见，她建议这个时候要多了解公司的企业文化、组织架构、部门业务等，同时查漏补缺，看看自己的技能在跟公司业务需求对接上还存在哪些不足，尽快“打补丁”，以便更快适应工作需求。

　　（应受访者要求，文中舒彭、董羽为化名）

　　（记者 王品芝 实习生 丁香雪钰）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部