原标题：海南大学育人科研“两不误”

“海南大学要实现跨越式发展，与海南自贸港建设同频共振，成为新时代中国高等教育改革开放的示范，就必须要有超常规的改革创新举措。”5月21日，中国科学院院士、海南大学校长骆清铭在接受科技日报记者采访时说。

骆清铭所说的“超常规改革创新举措”，即海南大学对接国家战略需求，推进高校科研工作发展，提升人才培养质量，瞄准海南“三区一中心”定位、四大主导产业和三大未来产业需要，全力推进完全学分制、书院制改革，并组建协同创新中心，力求打破学院、学科壁垒，强化不同学科专业交叉、教学与科研的深度融合，完善“个性化”人才培养机制，构建“完全学分制—书院制—协同创新中心”三位一体协同育人新格局，形成招生、培养、就业全链条的创新人才培养体系。

得益于“超常规改革创新举措”，近年来，海南大学探索高质量发展之路，创新人才培养模式，构建个性化协同育人体系，取得跨越式进步。据悉，海南大学国家级科研项目取得重大突破；国家级一流本科专业建设点数量进入全国前50；7个学科进入ESI全球排名前1%；院士等国家级人才由5人增加到55人；2022年初次毕业去向落实率达到89.70%……

创新人才培养模式

自2021年起，海南大学通过优化专业布局、调整人才培养方案、拓展学分修读渠道、推动课程教学改革、实施书院制改革、推进支持体系建设等六大举措，构建个性化人才培养模式。

“通过采用完全学分制，打破学年学分制的时间和内容刚性，赋予学生更大的学习自主权。”海南大学党委常委、副校长陈骏介绍，完全学分制是相对于学年学分制的一种教学管理制度，其以选课制为基础，以学分作为学习计量的单位，以在规定的年度内取得必要的最低学分作为学生毕业和获得学位的标准，采用多样的教育规格和较为灵活的过程管理方式，探索建立学生个性化培养机制。

“实施完全学分制改革也是为了提升学校教师的教学水平，形成爱教、善教、研教的良好教风。”陈骏说。

与此同时，海南大学为充分发挥各部门协同育人作用，在实行本科完全学分制改革的同时，推动书院制改革，着力打破专业培养局限。

2022年3月29日，海南大学成立椰风书院等15个书院，采取“一步到位、全员书院”的创新做法推进书院制改革，将全校4万多名学生纳入书院管理，同步推进学校“一站式”学生社区建设。

陈骏介绍，海南大学书院建设以“导师制”为核心，建立学业导师、成长导师、校外导师、学生朋辈导师4类队伍，推动“大先生”领航，建立全员育人队伍，为学生提供价值引领、学业指导、生涯规划等全方位指导。

海南大学书院制改革同时以党建引领为着力点，实现党团组织对学生宿舍楼宇、楼层的全覆盖，打造“楼栋—楼层—网格—宿舍”四级学生社区网格化管理体系，引导学生自我教育、自我管理、自我服务、自主发展。

打造有组织的科研体系

问题是时代的声音，也是改革的起源。海南大学协同创新中心的组建，是为“真解决问题”和“解决真问题”而来。骆清铭表示：“我们要让科研‘单兵作战’转变为‘协同作战’，打造有组织的科研体系。”

海南大学聚焦海南自贸港发展和制度创新、南繁与热带高效农业、海洋科技等七个重点研究领域组建协同创新中心，打造科研创新平台，完善科研创新体系，强化国家战略科技力量。

海南大学加速构建“三位一体协同育人新格局”所带来的积极变化，海南大学生物医学工程学院院长兼海南大学三亚研究院院长刘谦有更深的理解。

由刘谦主持申报的国家重大科研仪器研制项目“脑血管光子计数显微CT成像与定量分析系统”获得了国家自然科学基金委批准立项，直接经费达752万元。“单打独斗很难形成大成果，必须依靠大团队、大平台，开展有组织的科研，才能获得大项目，形成大成果。”刘谦表示，海南大学正以协同创新中心为依托，出台新的科研创新团队管理办法，全面构建有组织的科研体系，鼓励和支持跨学校、跨学科、跨院（系、所）组建科研团队。

“依托协同创新中心，海南大学建立了一批协同作战，稳定发展的科研创新团队。”刘谦认为，通过校内外公开遴选团队负责人和研究技术骨干，按需求引进“产学研用”各类人才，吸引更多更具专业性的人才加入团队，海南大学将更好发挥为社会经济发展提供人才支撑和技术服务的作用。

（记者 王祝华 实习生 曲怡臻）

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