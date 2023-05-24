本报记者 吴 丹

人口发展是关系中华民族伟大复兴的大事，必须着力提高人口整体素质，以人口高质量发展支撑中国式现代化。5月5日，习近平总书记主持召开二十届中央财经委员会第一次会议，会议强调把教育强国建设作为人口高质量发展的战略工程。

党的十八大以来，教育部门在提升人力资源水平方面取得哪些实效？如何推动“人口红利”向“人才红利”转变？如何补齐乡村教育短板？对此，中国教育科学研究院党委书记、院长李永智接受了本报记者采访。

问：党的十八大以来，教育提升人力资源水平取得哪些成就、经验？

答：人才培养是教育的重要任务，教育是提升人力资源水平最直接、最有效的途径。2022年，我国学前教育毛入园率89.7%，九年义务教育巩固率95.5%，高中阶段教育毛入学率91.6%，高等教育毛入学率59.6%，各级教育普及程度达到或超过中高收入国家平均水平。更重要的是，我国接受高等教育的人口已超过2.4亿，劳动年龄人口平均受教育年限达10.93年，新增劳动力平均受教育年限达14年。党的十八大以来，我国职业学校和高等学校培养了大批技术技能人才、高素质专业人才，劳动力素质结构发生了重大变化，为国家经济社会发展提供了强大支撑。

取得上述成就，一是党加强了对教育工作的全面领导，确保了社会主义教育方向，确保了为党育人、为国育才；二是国家坚持了教育优先发展战略，财政性教育经费占国内生产总值比例连续10年不低于4%；三是教育系统全面贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，坚持立德树人，建设高质量体系，促进教育公平，提高教育质量。这些经验弥足珍贵，为进一步加快教育强国建设，以人口高质量发展支撑中国式现代化提供了重要借鉴。

问：怎么理解把教育强国建设作为人口高质量发展的战略工程？

答：当前，我国人口发展出现了少子化、老龄化、区域人口增减分化的趋势性特征，必然要求人口发展转向高质量，由“人口红利”转向“人才红利”，以人口质量提升对冲人口数量红利下沉。人口高质量发展是现代化建设最基本的支撑，要实现社会主义现代化，必须全面提升人口素质。教育强国的目的是整体提升我国人口素质，把人口大国变成人力资源大国，进而变成人力资源强国。把教育强国建设作为人口高质量发展的战略工程，是教育本质的回归。

问：教育是提高人口素质的重要途径，如何推动“人口红利”向“人才红利”转变？

答：推动“人口红利”转向“人才红利”，势必需要我国教育转型升级。

教育理念从学校教育转向终身教育。一方面，我国正在加快进入老龄化社会，群众对老年教育服务的期盼更强烈了，这要求建成终身教育体系，实现生命全周期的学有所教。另一方面，我国城乡人力资本存量存在素质提升、职业重配等需求，需要依靠终身教育来促进存量人力资本高级化。在终身教育理念下，我国职业教育空间巨大，能量需要进一步释放。

教育价值从知识导向转向能力导向。知识和能力虽然分不开，但各有侧重。目前我国教育总体上是知识导向，应该更加注重学生能力和素养培养，特别是关键能力培养。推动教育公平从形式公平走向实质公平，为每个公民提供适合的教育，涵养拔尖创新人才培养的教育生态。

教育政策从规模扩张转向内涵发展。应继续延长新增劳动力人均受教育年限，赋予人力资本以更多的知识和技能。除高等教育面临普及和提高双重任务外，其他教育都应该全面转向内涵发展，在公平、质量上做文章，在师资、课程上下功夫。

问：实现人口高质量发展目标下，如何补齐乡村教育短板？

答：乡村教育是我国教育体系的神经末梢。乡村学校量大、面广、点散。任何时候都要办好乡村教育。没有乡村教育现代化，就没有国家教育现代化。

教育的目的是为了实现人的充分发展，乡村教育有一个非常重要的功能就是阻断贫困代际传递，实现人的社会纵向流动。随着我国义务教育实现县域基本均衡发展，乡村教育的短板已不是条件短板，而是功能短板。

办好乡村教育，应充分考虑乡村人口流动现实，平衡好“在地”逻辑和“流动”逻辑。2022年末，我国常住人口城镇化率已经达到65.22%。党的二十大报告提出，“推进以县城为重要载体的城镇化建设”，这清楚地表明，县城是城镇化和乡村振兴两大战略的支点。

为此，补齐乡村教育短板，应因地制宜，采取县城集中办学，或者乡镇园区办学等不同模式。提高寄宿制学校质量，既要“寄”得安全，又要“育”得有效。关注小规模学校质量，落实好县域教师队伍建设组合政策。放大乡村学校功能，使教育中心同时成为乡村振兴的文化中心。

问：实现人口高质量发展目标下，教育数字化能起到什么作用？

答：人类社会不可逆地进入数字化时代，教育数字化转型是时代发展的要求，应充分发挥教育数字化推动实现人口高质量发展的作用。教育数字化，一要做“资源”的文章，扩大优质教育资源覆盖范围，托升底部，缩小城乡教育差距；二要做“素养”的文章，着力提升学生和教师的数字素养，提高教师运用数字技术改进教育教学的意识和能力，培养造就适应数字化发展需求的新人；三要做“变革”的文章，变革学生学的方式，变革教师教的方式，从工业时代的学校模式转型为数字时代的终身模式，形成新的教育形态，实现个人发展和社会发展的全面高度统一，国计与民生的全面高度统一。

《 人民日报 》（ 2023年05月24日 13 版）

(责编：杨光宇、牛镛)