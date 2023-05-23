人民网北京5月23日电 20日，以“科技成果转化与技术技能人才供需对接”为主题的大湾区科学论坛职业教育分论坛在广州南沙举行。论坛由中国职业技术教育学会、中国电子学会联合主办，200余名来自粤港澳大湾区三地的职业院校、行业协会、企业等相关负责人参会。

中国职业技术教育学会会长、教育部原副部长鲁昕表示，中国职业技术教育学会第五届理事会对接数字经济发展、对接科技进步、对接产业变革，通过成立科技成果转化工作委员会、推动专业目录升级和数字化改造、举办数字化说课倒逼数字人才培养、支持机构和院校破解产业难题等方式，组织普通高校、职业院校、科研机构、行业企业等各界力量，共同提高科技成果转化和产业化水平。

“职业教育要着力从建立服务科技成果转化职教意识、塑造助力科技成果转化教学环境、培养支撑科技成果转化技能人才、打造促进科技成果转化实训基地、创新街接科技成果转化教学教材、引进培养科技成果转化双师队伍、建设对接科技成果转化课程体系、提高服务科技成果转化核心能力、增强连接科技成果转化产业能力、开展适应科技成果转化职教科研等十方面担当作为，助力实现高水平科技自立自强，答好‘科技强国，职教何为’的时代课题。”鲁昕说。

“职业教育是培养技术技能人才、改善民生和促进就业创业创新、服务我国现代化经济体系建设、推动中国制造和服务上水平的重要基础。”教育部教师工作司司长任友群指出，近年来，职业院校专任教师的规模、学历结构、职称结构等都有明显改善，在一系列举措的激励下，职业教育教师专业发展动力、职业认同等显著增强，为职业教育高质量发展提供了重要支撑。

“抓好职业教育教师队伍建设，就抓住了职业教育发展的基础。要优化教师队伍结构、提升教师队伍素质，从培训模式、培训内容、培训特色和培训主体等四个维度深化职业教育教师培训体系。”任友群提出，要提高职业教育教师培养质量、提高职业教育教师培训效能，将普通高校毕业生、企业兼职教师、职业技术师范生培养作为职业教育教师的主要来源，造就中国式现代化建设所需的“良匠之师”。

中国电子学会副理事长兼秘书长陈英认为，科技成果转化对技术技能人才的需求非常迫切。“必须充分调动企业市场主体和学校办学主体的双重积极性，有序引导社会各方力量深度参与，着力打造学校、科研机构、行业组织、上下游企业等共同治理、共同受益的开放合作大平台，加快培养能够担当转化任务的技术技能人才。”

会议期间，诸位嘉宾分别就科技成果转化项目及进展情况、科技成果转化和人才供需情况、科教产深度融合中遇到的问题和实践经验、相关行业的先进技术和产教融合、科教融汇的实践成果进行了介绍。专家、学者们还围绕产教融合、人才培养等话题进行了交流。（郝孟佳、实习生余睿婕）

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