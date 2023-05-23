2023大湾区科学论坛科技成果转化与技术技能人才供需对接分论坛在广州举办
人民网北京5月23日电 20日，以“科技成果转化与技术技能人才供需对接”为主题的大湾区科学论坛职业教育分论坛在广州南沙举行。论坛由中国职业技术教育学会、中国电子学会联合主办，200余名来自粤港澳大湾区三地的职业院校、行业协会、企业等相关负责人参会。
中国职业技术教育学会会长、教育部原副部长鲁昕表示，中国职业技术教育学会第五届理事会对接数字经济发展、对接科技进步、对接产业变革，通过成立科技成果转化工作委员会、推动专业目录升级和数字化改造、举办数字化说课倒逼数字人才培养、支持机构和院校破解产业难题等方式，组织普通高校、职业院校、科研机构、行业企业等各界力量，共同提高科技成果转化和产业化水平。
“职业教育要着力从建立服务科技成果转化职教意识、塑造助力科技成果转化教学环境、培养支撑科技成果转化技能人才、打造促进科技成果转化实训基地、创新街接科技成果转化教学教材、引进培养科技成果转化双师队伍、建设对接科技成果转化课程体系、提高服务科技成果转化核心能力、增强连接科技成果转化产业能力、开展适应科技成果转化职教科研等十方面担当作为，助力实现高水平科技自立自强，答好‘科技强国，职教何为’的时代课题。”鲁昕说。
“职业教育是培养技术技能人才、改善民生和促进就业创业创新、服务我国现代化经济体系建设、推动中国制造和服务上水平的重要基础。”教育部教师工作司司长任友群指出，近年来，职业院校专任教师的规模、学历结构、职称结构等都有明显改善，在一系列举措的激励下，职业教育教师专业发展动力、职业认同等显著增强，为职业教育高质量发展提供了重要支撑。
“抓好职业教育教师队伍建设，就抓住了职业教育发展的基础。要优化教师队伍结构、提升教师队伍素质，从培训模式、培训内容、培训特色和培训主体等四个维度深化职业教育教师培训体系。”任友群提出，要提高职业教育教师培养质量、提高职业教育教师培训效能，将普通高校毕业生、企业兼职教师、职业技术师范生培养作为职业教育教师的主要来源，造就中国式现代化建设所需的“良匠之师”。
中国电子学会副理事长兼秘书长陈英认为，科技成果转化对技术技能人才的需求非常迫切。“必须充分调动企业市场主体和学校办学主体的双重积极性，有序引导社会各方力量深度参与，着力打造学校、科研机构、行业组织、上下游企业等共同治理、共同受益的开放合作大平台，加快培养能够担当转化任务的技术技能人才。”
会议期间，诸位嘉宾分别就科技成果转化项目及进展情况、科技成果转化和人才供需情况、科教产深度融合中遇到的问题和实践经验、相关行业的先进技术和产教融合、科教融汇的实践成果进行了介绍。专家、学者们还围绕产教融合、人才培养等话题进行了交流。（郝孟佳、实习生余睿婕）
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