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复旦大学师生打造“缀玉联珠”甲骨缀合信息库 成检索成果主要平台

2023年04月21日22:35 | 来源：中国新闻网
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记者21日获悉，复旦大学出土文献与古文字研究中心师生共同打造“缀玉联珠”甲骨缀合信息库(以下简称“缀合库”)，致力于全面整合甲骨缀合信息，将缀合情况、出处、缀合者等信息汇于一处，冀为学界提供查检之便。

甲骨缀合，指综合利用甲骨上的各方面信息将甲骨碎片拼接起来，使原本破碎的材料变为完整或较为完整的材料，是甲骨新材料的主要来源之一。学者的甲骨缀合成果一般通过专著、书刊和网络文章等方式发表，往往散见多处，不便利用，纸质出版品亦不能满足及时增补和更新的需求。

据悉，目前，库内共有缀合信息6400余条，并将持续更新。缀合库坚持开放原则，内置交流反馈功能，共收到70余条专家学者的反馈意见，已成为学界检索甲骨缀合成果的主要平台。

据悉，对于研究商代文字和历史的学者来说，甲骨卜辞是重要的第一手资料，十分珍贵，但由于多数甲骨残缺太甚，致使其刻辞支离破碎，不便通读。甲骨缀合之所以重要，就是因为它能使甲骨碎片“破镜重圆”，成为可以利用的珍贵史料。

近百年来，已有超百位学者投身甲骨缀合工作，完成了七千多组甲骨碎片的缀合。“建立这样一个数据库，能够有效避免古文字研究者的重复劳动，避免出现花费心思整理，缀合完成后，却发现已有前人缀过的情形。”团队成员、复旦出土文献与古文字研究中心2019级博士生杨熠说。

据了解，开展甲骨缀合工作中最难的一个环节，是能在脑海里将两片散落不同之处的甲骨形成关联。在一般人看来，这件事无异于“大海捞针”。对古文字研究者来说，首先要跨越字形关，熟悉古汉字的写法，拥有深厚的古汉语和历史文化功底。具体到甲骨缀合，还要有极高的记忆水平和敏感度，要对甲骨实物形态与已发表的甲骨信息都很熟悉，在头脑里形成数据库，从而在缀合工作中灵活调用。

值得一提的是，缀合甲骨的实际场景，并非意味着研究者亲手拿着甲骨碎片尝试“拼图”。由于埋藏时间过久，现存甲骨大部分都较为破碎，边缘还可能掉渣，必须存放于文物单位妥善保存，研究者一般只能通过拓片及实物照片来判断缀合可能性。然而，拓片只能提供一些基本的信息，形状可能也会因甲骨的弧度而产生畸变，更何况很多实物图还尚未公开。

“我们现在是使用PS软件来进行缀合工作，会遇到很多看起来很像但是并不是同一组的情况。如果检查出来有一个要素是不符合的，那么大概率就是错误的。”2022级博士生程名卉笑言。实际上，甲骨缀合并不是这群研究者唯一的工作，而是其中比较基础的一个部分。杨熠目前研究的YH127坑，是殷墟发掘中最有名的一个甲骨坑，前辈学者花了很大功夫对其中的甲骨进行缀合复原，但仍有不少材料需要被缀合。近年来，他也投身其中，完成了大约200组缀合，但他的最终目的，是要全面研究甲骨上记载的文字和内容。

“甲骨缀合虽然只是一个开始，但却是一项材料性比较强的基础工作。”程名卉强调了甲骨缀合的重要性。完成缀合的甲骨承载着历史文化价值阐释的重要作用，通过缀合，研究者才能从中获得更完整的信息，从而进一步拓展更多历史、文化等方向的研究。

“无论把它当作什么材料来用，总是希望它是最完整的，这是一项1+1＞2的工作。”出土文献与古文字研究中心研究员蒋玉斌期待，缀合库能够为后续的古文字研究建立起扎实的材料基础。(记者 陈静)

(责编：孙竞、李依环)

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