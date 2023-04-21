“心相近、舞相融——中外舞蹈专场”剧照 北京舞蹈学院供图

由北京舞蹈学院发起的“心相近、舞相融——中外舞蹈专场”20日正式上线，该专场联合亚洲、非洲、欧洲和南美洲的特色舞团共同打造，以中外优秀剧目为世界各地的观众们带来一场艺术盛宴。

“心相近、舞相融——中外舞蹈专场”剧照 北京舞蹈学院供图

北京舞蹈学院精心策划了本次线上演出的内容，共包含6个舞蹈作品，精选北京舞蹈学院历年来优秀教学成果与经典原创剧目，涵盖了中国古典舞、芭蕾舞、现代舞等丰富的舞蹈种类和风格：《沉香》聚焦中国各民族传统舞蹈，展示出我国少数民族丰富的舞蹈文化，这些作品是师生们向民间舞蹈传承人请教学习的教学成果，给予原生态舞蹈以全新的生命力；中国古典舞则尽显中华文明“雅”的底蕴，女子群舞《相和歌》与男子群舞《纸扇书生》以古意盎然的舞蹈语汇，描绘出中国汉代乐舞中优雅蹁跹的女性姿态与中国古代文人风度翩翩、意气风发的谦谦君子形象；民间舞《淮水情兰花弯》通过安徽花鼓灯展现出“送别”这一中国传统文学中常常出现的标志性意象，亦表达出艺术家们对乡土情结的追寻……

“心相近、舞相融——中外舞蹈专场”剧照 北京舞蹈学院供图

最为引人瞩目的是全新跨国合作舞蹈影像作品《同》首次发布。该作品的创意由北京舞蹈学院发起，集合了来自北京舞蹈学院青年舞团、巴西马拉尼昂剧院舞蹈团、南非德班理工大学孔子学院舞蹈团、南非SboNdaba舞团、哈萨克斯坦国家编舞学院、波兰克拉科夫市国家戏剧艺术学院五个国家的六个艺术机构参与云端联合编创，地域横跨四大洲，各国舞蹈艺术家在同一支音乐中翩翩起舞，可谓是一次“天下大同”的艺术创作，作品的名字《同》也正是来源于此。

“心相近、舞相融——中外舞蹈专场”剧照 北京舞蹈学院供图

北京舞蹈学院党委书记巴图表示，舞蹈是无国界的语言。北京舞蹈学院发挥学术优势，依托互联网传播特性，以“中文：增进文明对话”为本次线上放映活动的主题，将其命名为“心相近、舞相融”。力求通过向世界展示和推广作为中华优秀传统文化长河中的瑰宝之一的舞蹈艺术，及其所蕴涵的技艺、韵律、情感呈现出的独特文化印记，彰显出中华民族的文化自信。

(责编：孙竞、李依环)