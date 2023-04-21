21日，澳门青年参加闽都文化研习活动。 郑江洛 摄

“我来自澳门，今天在福州才知道‘澳’字的由来。”澳门青年何宇恒21日在福州参加澳门青年闽都文化研习活动时感慨，原来“澳”是“港湾”的意思。

在福州举办的澳门青年闽都文化研习活动以“闽都文化”为主题，包括文化参访、交流座谈、非遗体验等，以便让澳门青年更多地了解福州，吸引更多澳门青年到福州实习、就业、创业，加强闽澳合作。

何宇恒毕业于澳门大学信息技术相关专业，于上个月来闽开启为期三个月的实习。他告诉记者，他所在的实习公司识别技术走在前沿。“内地高新科技产业发达，这次来福州实习希望能够发挥自己的专业特长。”何宇恒说。

与何宇恒一同参加本次活动的还有另外5名与他共同在福州实习的小伙伴。当天，他们参观了闽侯县博物馆、闽都民俗园、三坊七巷林则徐纪念馆和林觉民·冰心故居。

“福州人文底蕴深厚，并且绿植覆盖率很高。”澳门青年陈芯瑜说，福州有很多历史名人古迹。她从小在澳门参加过很多了解林则徐的相关活动，去过好几次虎门，“但今天才知道他是福州人”。

陈芯瑜目前实习的岗位是软件测试，毕业于北京师范大学心理学专业的她预备在这里累积一定经验，未来还打算出国深耕此领域。（郑江洛）

据悉，为了让澳门青年认识内地数字化高科技产业的新业态，拓展青年的就业发展空间，澳门特别行政区政府劳工事务局与福建新大陆科技集团合作推出了“澳门青年到福建新大陆科技集团见习计划”。

澳门青年体验互动技术。 郑江洛 摄

3月27日，第一批来闽见习的澳门青年抵达福建新大陆科技集团，开启了为期三个月的见习计划，岗位涵盖数字技术、自动识别技术、支付技术及通信科技等领域。

“福州是一个实力大于名气的城市。”澳门青年周健鸿是应届毕业生，本科就读于武汉大学计算机专业，硕士从英国布里斯托大学金融专业学成归国后，来到福州开启了实习，实习的岗位是产品经理。

“新大陆是有名的科技公司，抱着学习的态度，我就来了。”周健鸿告诉记者，内地科技公司实力强，和他的专业也对口，来这边实习“学到了很多”，有机会的话他想留在福州工作一段时间。

毕业于澳门理工大学计算机科学专业的李继荣，实习身份是“程序员”，“在澳门，很多科技产品不是国外的就是内地的。”李继荣说，澳门的科技公司比较少，这次来到福州想多了解一些原创开发的技术。在这里，他对人工智能技术有了更深入的了解。

“这次实习打破了我对内地工作很多都是‘996’的偏见。”李继荣笑称。他觉得福州的人居环境很好，闲暇时还会和朋友在福州骑行，感受福州的风景。他还推荐自己的澳门朋友有机会来福州旅游。

来福州之前，李继荣没有考虑过到内地发展。“这次来了，有可能未来会有考虑。”

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