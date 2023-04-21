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国家中小学智慧教育平台上线高质量基础性作业

2023年04月21日22:20 | 来源：新华社
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记者4月21日从教育部获悉，为更好地发挥作业育人功能，进一步提高作业设计水平与质量，减轻中小学生过重的作业负担，日前，48册基础性作业已在国家中小学智慧教育平台上线，供广大师生免费使用。

据悉，基础性作业基于课程标准、体现核心素养导向、针对全体学生的共性要求，按照三个“注重”的原则设计——

一是注重把准作业育人功能，按照义务教育新课程方案和课程标准要求，注重长周期、合作性、实践性、探究性和跨学科作业的设计，强调通过作业应用促进学生对知识的内容理解、方法掌握、能力发展和习惯形成。

二是注重体现大单元教学理念，各个学科都采用单元设计的方式，每个单元都明确了作业目标，不但关注基本概念的理解，而且注重作业对于学生学习策略、学习习惯、学习品质等方面的目标培养。

三是注重整体设计，在通过创设情境体现作业与现实社会、生活的衔接，注重学科作业自身开放性和思维深度的同时，又特别注重同一课时不同作业之间、不同课时作业之间以及不同单元作业之间的整体性，引导学生循序渐进地深化理解、把握关联、感悟方法，提高学习效率。（记者王鹏）

(责编：孙竞、李依环)

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