新华社北京4月21日电（记者魏梦佳）记者21日从北京大学获悉，经过近20年努力，中国重大基础性学术文化项目《儒藏》编纂工程取得重要成果。

21日，“三藏添新典 时中协太和——《儒藏》‘精华编’成果展”在北京大学图书馆举行。据北京大学副校长、《儒藏》工程首席专家王博教授介绍，目前《儒藏》“精华编”中国部分510种、282册已全部整理完成，收录了中国历史上最具影响力和代表性的儒学文献，近两亿字，由北京大学出版社出版。“这标志着《儒藏》‘精华编’主体部分顺利完成，《儒藏》工程整体上转入一个新的阶段。”

这是4月21日在“三藏添新典 时中协太和——《儒藏》‘精华编’成果展”现场拍摄的《儒藏》“精华编”。新华社记者 任超 摄

《儒藏》工程是在现代技术和学术标准之下，将中国儒学传世文献、出土文献与域外文献萃为一编的一次重大学术实践。该工程计划对海内外3000多种儒学典籍文献进行全面整理。为此，在《儒藏》“精华编”阶段，北大邀集了海内外近百所高校与研究机构的400多位专家学者开展联合攻关研究。

据悉，《儒藏》“精华编”中国部分收录了中国的儒学传世文献458种、出土文献52种。同时，韩国、日本、越南部分的编纂工作也分别在推进。此外，《儒藏》“精华编”数字化平台已试运行上线，“精华编”单行本也将在今明两年完成出版。此次展览展出儒藏“精华编”中国部分282册以及40余幅图片。

这是4月21日拍摄的“三藏添新典 时中协太和——《儒藏》‘精华编’成果展”开幕式现场。新华社记者 任超 摄

2003年，“《儒藏》编纂与研究”作为哲学社会科学研究重大课题攻关项目在教育部立项，著名哲学家汤一介教授担任项目首席专家。2004年，北京大学《儒藏》编纂与研究中心成立，负责组织实施编纂工作，工程正式启动。

这是4月21日在“三藏添新典 时中协太和——《儒藏》‘精华编’成果展”现场拍摄的《儒藏》“精华编”。新华社记者 任超 摄

《儒藏》编纂工程分为两个阶段：第一阶段《儒藏》“精华编”收录中国儒学文献510种以及韩国、日本、越南历史上用汉文著述的儒学文献160种；第二阶段《儒藏》全本计划收书3000余种（含“精华编”），将以中国丰富的儒学典籍文献为基础，基本囊括中、韩、日、越四国历史上有价值的儒学文献。

4月21日，人们在参观“三藏添新典 时中协太和——《儒藏》‘精华编’成果展”。新华社记者 任超 摄

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