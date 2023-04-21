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国家助学贷款已累计发放4000多亿元惠及学生2000多万名

2023年04月21日22:15 | 来源：新华社
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新华社北京4月21日电（记者申铖、施雨岑）财政部部长助理欧文汉在21日举行的国务院政策例行吹风会上表示，国家助学贷款作为我国普通高校资助政策体系的重要内容，是促进教育公平的一项重要措施。1999年实施至今，累计发放助学贷款4000多亿元，共资助家庭经济困难学生2000多万名。

为帮助家庭经济困难毕业生缓解就业压力，2022年，国家出台助学贷款免息及本金延期偿还政策。日前召开的国务院常务会议决定，延续实施国家助学贷款免息及本金延期偿还政策。“今年预计免除贷款利息23.25亿元，可申请延期偿还的本金规模约55亿元，惠及约400万名高校毕业生，助力贷款学生缓解经济负担和就业压力，有效帮助贷款学生维护个人信用记录，促进其顺利就业。”欧文汉说。

教育部财务司司长郭鹏表示，此次延续实施国家助学贷款免息及本金延期偿还政策，概括起来主要有三方面内容：一是免除利息，二是可申请延期偿还本金，三是承办银行相应调整征信信息。

“为更好推动政策落实，我们已与承办银行进行了充分沟通，在总结借鉴去年工作经验的基础上，提前做好了相关工作准备。”郭鹏说，下一步，将加大政策解读力度，优化业务办理流程，开通业务咨询热线，加强政策跟踪落实。

财政部科教和文化司司长黄家玉表示，近年来，按照党中央、国务院决策部署，财政部会同有关部门持续调整完善国家助学贷款政策。下一步，将按照党的二十大报告关于“完善覆盖全学段学生资助体系”的决策部署，结合学生资助工作实际情况，不断完善国家助学贷款政策，帮助家庭经济困难学生安心求学、成长为国家的栋梁之才。

(责编：孙竞、李依环)

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