原标题：铜川市耀州区教育代表团赴北京市八一学校考察学习

为不断促进陕西省铜川市耀州区基础教育高质量发展，努力创办省一流基础教育，4月17日，由铜川市耀州区教科体局、耀州中学、柳公权中学、照金红军小学、照金北梁红军小学、柳林小学等单位负责人组成的教育代表团，共赴北京市八一学校参观见学、实地考察。

代表团一行实地参观北京市八一学校校园环境、教学设施，了解学校办学理念。

北京市八一学校是由荣臻子弟学校发展而来的一所现代化历史名校。学校秉持“八一精神”，坚持“军魂铸人”，70多年来，红色精神不断积淀，与耀州弘扬照金精神、传承红色基因的育人理念相互呼应。此前，经中宣部在耀州挂职干部协调对接，北京市八一学校帮扶耀州区提升学校质量签约仪式在耀州中学举行。北京市八一学校采取以点带面的形式，重点对耀州中学、柳公权初级中学、照金红军小学、照金北梁红军小学、柳林小学5所学校进行集中帮扶，辐射带动域内其他学校，进一步提高耀州区整体教育水平。

代表团参加北京市八一学校升旗仪式

当天上午，铜川市耀州区教育代表团一行在北京市八一学校校长沈军、党委书记牛震云等校领导陪同下，参加北京市八一学校举行的周一升旗仪式，3000余名师生参加仪式。升旗仪式上，照金北梁红军小学学生代表和北京市八一学校学生代表分别朗诵了习近平总书记给照金北梁红军小学学生的回信和给北京市八一学校科普小卫星研制团队学生的回信。耀州中学、照金红军小学和照金北梁红军小学等5所被帮扶学校的同学们，还通过视频方式向北京市八一学校的师生们表达了谢意并送上祝福。中宣部驻耀州挂职干部、铜川市耀州区委副书记孙进军在升旗仪式上介绍了铜川市耀州区的红色历史、人文资源和自然风光，并邀请师生们走进耀州、了解耀州、宣传耀州，祝愿两地学生携手并进、学业有成。

代表团为北京市八一学校小学部学生放映电影《闪亮的军号》

当天下午，铜川市耀州区教育代表团为北京市八一学校小学部的学生放映了红色儿童电影《闪亮的军号》，获得师生们的一致好评。据电影《闪亮的军号》导演韩天善介绍，该影片取材于照金两所红军小学，并全程在照金拍摄，讲述的是一群小学生通过参加夏令营活动，接受革命传统教育、接续传承红色基因的故事。

双方进行深入交流，探讨结对帮扶内容，共同致力于提升教学质量。

在北京市八一学校，代表团参观学校天工苑技术中心、开物苑技术中心、艺术中心等，听取一线教师关于跨学科融合教学、信息技术在学科教学中的运用等专题报告。座谈会上，北京市八一学校领导就帮扶工作与耀州区5所学校负责人进行深入交流。北京市八一学校校长沈军表示，接下来将从学生交流、联合教研、跟岗培训、科技教育、足球训练等多方面全方位进行帮扶，形成长效机制，确保取得实效。来自耀州区的5所学校负责人表示，要抓住结对帮扶的好机会，加强与北京市八一学校的合作交流，全身心投入到教育教学工作中，为耀州基础教育高质量发展贡献力量。

（铜川日报记者张欢欢 供稿）

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