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中文搭桥  深化交流

张  鹏
2023年04月21日08:40 | 来源：人民网－人民日报海外版
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国际中文日来了，今年的主题为“中文：增进文明对话”。

“人之所以为人者，言也。”语言是人思维的工具和存在的方式，也是人与人之间交流的桥梁和媒介，在促进文明交流对话和互学互鉴的过程中，发挥着重要作用。当前，世界面临百年未有之大变局，和平与发展面临多重挑战。世界上的每一种语言都可以为增进文明对话、深化相互理解发挥作用，中文也不例外。本年度国际中文日选定相关主题，就是集中的体现。

数据显示，截至2022年底，全球共有180多个国家和地区开展了中文教育，外国正在学习中文的人数超过3000万，同时越来越多的国际组织开始将中文列入工作语言。面向未来，更好开展国际中文教育，积极发挥中文增进文明对话的重要作用，有几个框架性的思路值得考虑：

一是强化立体性。几十年来，国际中文教育成绩斐然，全球学习和使用中文的人数持续增加。但是，通过国际组织、国际会议、国际期刊等拓展中文的应用空间，通过中文+职业技能教育等提升中文的实用价值等，还有潜力值得挖掘。有必要构建集国际中文教育、传播、应用等多维一体的新格局，多层次、立体化、综合性推动中文走向世界和增进文明对话。

二是突出本土性。在各国开展中文教育初期，中国提供的各类教学资源支持必不可少。但从长远来看，各国只有制定相关政策、建立相关框架、配套相关资源，才能实现中文教育的可持续高质量发展。因此，随着国际中文教育的深入发展，特别是中文教育比较成熟的国家，中方可考虑重点配合其建立自己的中文教育框架体系，支持其本土教师培养、教材研发，推动各国中文教育融入本土、内生发展，变成其教育体系的有机组成部分。

三是注重交互性。交互性是语言的一大特征，也是语言交流和文明对话的内在需要。在推动中文走向世界的同时，也可通过实施“语言桥”“语言伙伴计划”等多种项目，引进各国优质语言文化资源，促进中外语言文化双向交流合作。同时，也可通过举办“世界语言大会”“世界语言教育高端论坛”以及建立类似“国际语言日联盟”机制等多种举措，构建全球语言对话合作网络，推动世界多元语言文化互学互鉴，促进世界多元多彩的文明发展。

（作者系大连大学英语学院副教授）

(责编：李依环、郝孟佳)

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