原标题：超八成受访大学生按下“生活倍速键”

“人民广场看了、南京东路步行街逛了、城隍庙去了、豫园去了……一天把上海知名的景点都逛遍了。”近期，在网上颇为火爆的“大学生特种兵式旅游”，让河南一所高校的杨紫琳仿佛照见镜子里的自己。

此前到上海旅游时，她就是那个“一天‘怒走’3.5万步，转七八个景点”的大学生，“在玩游乐场时，全天一刻不停地排队、乘坐游乐设施，午饭顾不上吃，啃个面包就可以。”

今年3月，厦门大学的研究生曾璐姚开启北京实习生活。虽然身为实习生，但她需要同时推进三个项目。晚上7点下班后，她还要帮考研复试的学弟学妹做面试辅导，“基本要到晚上11点多才能回到住处，不只是我，身边很多的同学都是如此，待办事项基本上满满当当。”

近期，中国青年报·中青校媒面向全国各地大学生发起问卷调查，共回收来自173所高校学生填写的有效问卷3271份。结果显示，65.61%的受访大学生会一边吃饭一边做其他事情，62.98%的受访大学生平时看剧、综艺、短视频都会开二倍速，51.67%的受访大学生有过边乘坐交通工具边工作或者获取信息的经历。

“倍速”浸入大学生的日常生活

二倍速对杨紫琳来说是一项“基本操作”。考研期间，点滴的碎片时间都被她利用起来。买完早饭边吃边往自习室赶，耳机里还播放着英语听力，上厕所带上记了易错点的小本子。就连看娱乐休闲类视频，她的速度也是一提再提，还会边洗澡边听歌、听相声，也极少完整地看电影和电视剧，用别人剪辑好的短视频介绍取而代之……

中青校媒调查发现，82.36%的受访大学生有过把时间安排得很满、1天当成2天用的经历。谈及“二倍速”生活的原因，47.54%的受访大学生觉得“事情太多”，44.24%的受访大学生希望“获取更多的讯息”，41.21%的受访大学生“想要更充实的生活，闲不住”，还有32.25%的受访大学生想尝试人生的更多可能。

华南师范大学心理学院副教授迟毓凯表示，年轻人处于精力比较旺盛的阶段，会主动去寻求更多的外界刺激，这是一种正常现象。迟毓凯介绍，“交通的便利、手机等设备的发达、社会服务的发展等，让‘二倍速’成为可能。”

周四抽中演出票、周五出发去天津、周六打卡热门景点……就读于北京理工大学的王家璐这段时间经历了一场“说走就走的旅行”。他从决定出发到订好票不到半小时，把出游行程也排得很满，尽量多去几个地方，“出去玩如果躺在酒店里睡觉，就失去了旅游的意义”。

而云南农业大学学生段海霞的香港之旅是从早上6点开始，晚上10点结束的。出发之前，段海霞在备忘录里详细列出了自己的出行计划，时间细致到分钟。极速旅行的18个小时里，她通过高铁、地铁、轮船、公交、索道、步行共计6种出行方式，打卡了香港的9个知名景点，其间还品尝了河粉、豆冰、粉冰、菠萝包、猪扒包、牛腩鱼丸面，以及港式奶茶等特色美食。

除了倍速旅行，段海霞也是倍速生活的“常客”。从学习知识点到娱乐刷剧，倍速浏览是她热衷的方式。“倍速能更好地节省时间，让我在短时间内获得更多的信息，了解更多的知识点，也能尝试人生更多种可能。”段海霞说。

研究生刚入学，除了每周开组会、准备课程汇报、写论文、做自媒体，曾璐姚觉得还不满足，便下定决心找个实习做。“那段时间，我会同一时间完成非常多的事情，每一次在日程表上打钩，我都会有满满的成就感，我的人生中有很多的清单等着我”，这种“冒险闯关式”的快感和成就感让她甚至忘记了疲倦。

本科期间，她也曾尝试放弃早起，睡个懒觉。可等到她一觉醒来，却发现宿舍里只剩自己。“打听一番才知道，有的去练琴了，有的参加社团活动了，有的去图书馆自习了。”比较之下，曾璐姚觉得有些负罪感，“还是得把自己安排得满满当当的”。

87.71%的受访大学生曾感到陷入低水平忙碌

在段海霞的世界里，倍速生活让她可以在短时间内体验更多，仅有的7天假期要实现打卡广东、深圳、香港、澳门沿线多个城市的心愿，必须按下“倍速键”。与此同时，她也坦然接受了“倍速”的另一面，“走马观花式的打卡，可能见过很多东西，但只是见过并不深入，也没法做到精通”。

研一刚入学曾璐姚就找了份新媒体运营的实习工作，研二学年她最多一次兼顾媒体实习、自媒体创业、志愿者工作和每周组会这4件事情。“由于做志愿者需要全神贯注，自媒体的推文只能拜托另一位小伙伴帮我承担。”曾璐姚发现处理的事情越多，出错的概率就越大，很难沉下心来把事情做到极致。

中青校媒调查发现，62.34%的受访大学生表示开启“二倍速”时曾感到只是走马观花，没有深入探索，54.36%的受访大学生表示每件事情都疲于应付，没有时间精益求精，52.43%的受访大学生觉得来不及总结反思，收获反而不多，46.65%的受访大学生觉得倍速生活让自己很疲惫。

“年轻人有选择多种外部刺激的需求，社会生活水平的进步也可以满足这样的需求，这本来是一件好事，但进一步讲，不应只满足于快节奏、多刺激的生活。”迟毓凯分析，长期的高强度刺激，容易导致人的专注力下降，长期过于紧张、高强度的刺激，也会影响人的健康。

对此，杨紫琳感触颇深。今年开学初，她艰难维系着5份实习和社团活动。杨紫琳从一开始觉得“每天好充实、好有意义”，渐渐发现事情不对劲。“最大的问题在于影响到了我的正常学习。”

她发现，原本可以读完的书渐渐没时间读了，上课做汇报展示时也觉得自己研究得不够透彻深入。“这不太行，和我做研究的初衷背道而驰了。专业的专著和论文如果不仔细读、多读几遍，学习质量是达不到的。”

调查显示，87.71%的受访大学生曾感到陷入低水平的忙碌。对此，迟毓凯说，“我们需要找到自己的目标，有的放矢地‘二倍速’，而不是看见别人很忙、很充实，自己也着急，还没搞懂自己究竟想收获什么、想朝什么方向发展，就催促着自己忙起来。”

在迟毓凯看来，如果是被动地追随别人的节奏，盲目“内卷”，不仅会很累，还会是低效的忙碌，最后可能发现自己忙来忙去却什么也没干好，或者没有获得感。“因此在忙碌时也需要停下来回顾、总结，静下心来思考，自己的忙碌是否是有目标、有成长的忙碌，自己的‘二倍速’是事半功倍还是事倍功半。”

为了理清自己的“二倍速”实习、学习过程到底有没有意义，杨紫琳特地抽出一个上午来梳理总结，过去的一个月自己有哪些收获和进步。“盘点下来发现，有的实习工作和我此前参与的实习差别不大，没有什么增长点。而且对每件事都疲于应付，因此和一个月前相比，虽然忙到‘起飞’，却也没什么长进。”这次反思让杨紫琳很快决定减少实习量，和实习单位的老师提前说明了情况，渐渐脱离出疲于奔命的工作，只保留了一段时间弹性强的线上实习。

能按倍速键，也要能按下暂停键

看着好友段海霞的“倍速旅行”，方宇杰感慨“好像拍了一张照片就完成了旅行”。和段海霞不同，方宇杰拒绝给生活按下“倍速键”。“我比较了解自己，我更倾向于做事前想好什么样的方法比较适合自己，做一遍有一遍的效果。”

相比倍速生活，方宇杰更喜欢给要做的事情设定目标，不一定在短时间内完成，而是根据实际情况选择完成时间。在方宇杰的记忆中，学车是自己时间安排最满的一次经历。“为了在两个假期拿到驾照，第一个假期考科目一和科目二，第二个假期考完科目三和科目四。”于是一份有关练车的“计划表”在他脑海中形成：早上9点到12点左右练车，中午12点回家吃饭、午休；下午2点到5点继续练习，5点到7点回家吃晚饭，晚饭后回驾校再练习到9点左右。这样的生活他持续了两个假期，终于拿到了驾照。

曾璐姚觉得“倍速旅游”更多是以打卡为目的，而非以享受为目的。来北京实习前，她原本计划每周末都要去打卡北京的旅游景点，“第一周去天坛，第二周去故宫，第三周去北海，第四周去圆明园，只有这样把北京逛遍，才能叫做不负此行。”她最近发现这是一种“FOMO”（害怕错过）原理，其实随手抓拍一簇花也是抓住了春天。“相比疲于奔命打卡热门景点，慢下来感受这座城市的节奏同样能让我不虚此行。”曾璐姚说。

尝试慢下来的曾璐姚觉得，以往的忙碌更多是为了获得一份经历，从而给自己贴上种种闪闪发光的标签，而高水平的忙碌则是自己主动创造价值。因此，她把更多的精力放在自我价值的提升上，除了做自媒体创业帮助考研学生，她还想做一档博客节目。给生活按下暂停键的她并没有直接开动，而是选择成为一名“边缘人”，观察学习其他博客节目如何制作，花时间读书充实自己，“只有慢下来，把兴趣作为目的，才能获得更真实的生命体验。”

迟毓凯认为，不管是寻求外界刺激，还是屏蔽外界干扰，只要是一种主动的选择就是合适的。“生活本就应丰富多彩，要尊重年轻人有各种各样的选择，每个人在不同阶段也可以有不同选择，人生需要各种丰富的体验，尤其对于年轻人，丰富的体验会对人生有益。”

“文武之道，一张一弛。”迟毓凯建议，紧绷和舒缓的节奏可以交替穿插，比如忙碌一段时间后，有意识地慢下来，甚至在需要时做一些放松训练，适当地回避一些外部刺激。“此外，日常要开启‘二倍速’前，可以先对事件进行筛选，例如信息浏览或休闲娱乐、不需要深入探索的事情，可以走马观花。但用心研究一个领域、认真学习一些知识，则需要多投入时间，静下心来去钻研。”

“一个人一辈子的生活就只有一次，我希望享受、体验这个过程，而不仅仅是追求一个结果。”方宇杰给自己的生活主题是“慢下来”，“过程决定结果，只要结果不太坏都可以接受”。

王家璐觉得，忙起来肯定是有收获的，不可能就是白忙。“只要不是每天躺在宿舍里，出去玩、做实验、参加学生工作都会各有收获的。”对她而言，判断一件事是否加入日程表，喜欢是首要标准。“忙碌一段时间能够休息一下是比较理想的状态”。

（见习记者 王军利 程思 记者 毕若旭）

(责编：郝孟佳、李依环)