人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

超八成受访大学生按下“生活倍速键”

2023年04月21日08:36 | 来源：中国青年报
小字号

原标题：超八成受访大学生按下“生活倍速键”

“人民广场看了、南京东路步行街逛了、城隍庙去了、豫园去了……一天把上海知名的景点都逛遍了。”近期，在网上颇为火爆的“大学生特种兵式旅游”，让河南一所高校的杨紫琳仿佛照见镜子里的自己。

此前到上海旅游时，她就是那个“一天‘怒走’3.5万步，转七八个景点”的大学生，“在玩游乐场时，全天一刻不停地排队、乘坐游乐设施，午饭顾不上吃，啃个面包就可以。”

今年3月，厦门大学的研究生曾璐姚开启北京实习生活。虽然身为实习生，但她需要同时推进三个项目。晚上7点下班后，她还要帮考研复试的学弟学妹做面试辅导，“基本要到晚上11点多才能回到住处，不只是我，身边很多的同学都是如此，待办事项基本上满满当当。”

近期，中国青年报·中青校媒面向全国各地大学生发起问卷调查，共回收来自173所高校学生填写的有效问卷3271份。结果显示，65.61%的受访大学生会一边吃饭一边做其他事情，62.98%的受访大学生平时看剧、综艺、短视频都会开二倍速，51.67%的受访大学生有过边乘坐交通工具边工作或者获取信息的经历。

“倍速”浸入大学生的日常生活

二倍速对杨紫琳来说是一项“基本操作”。考研期间，点滴的碎片时间都被她利用起来。买完早饭边吃边往自习室赶，耳机里还播放着英语听力，上厕所带上记了易错点的小本子。就连看娱乐休闲类视频，她的速度也是一提再提，还会边洗澡边听歌、听相声，也极少完整地看电影和电视剧，用别人剪辑好的短视频介绍取而代之……

中青校媒调查发现，82.36%的受访大学生有过把时间安排得很满、1天当成2天用的经历。谈及“二倍速”生活的原因，47.54%的受访大学生觉得“事情太多”，44.24%的受访大学生希望“获取更多的讯息”，41.21%的受访大学生“想要更充实的生活，闲不住”，还有32.25%的受访大学生想尝试人生的更多可能。

华南师范大学心理学院副教授迟毓凯表示，年轻人处于精力比较旺盛的阶段，会主动去寻求更多的外界刺激，这是一种正常现象。迟毓凯介绍，“交通的便利、手机等设备的发达、社会服务的发展等，让‘二倍速’成为可能。”

周四抽中演出票、周五出发去天津、周六打卡热门景点……就读于北京理工大学的王家璐这段时间经历了一场“说走就走的旅行”。他从决定出发到订好票不到半小时，把出游行程也排得很满，尽量多去几个地方，“出去玩如果躺在酒店里睡觉，就失去了旅游的意义”。

而云南农业大学学生段海霞的香港之旅是从早上6点开始，晚上10点结束的。出发之前，段海霞在备忘录里详细列出了自己的出行计划，时间细致到分钟。极速旅行的18个小时里，她通过高铁、地铁、轮船、公交、索道、步行共计6种出行方式，打卡了香港的9个知名景点，其间还品尝了河粉、豆冰、粉冰、菠萝包、猪扒包、牛腩鱼丸面，以及港式奶茶等特色美食。

除了倍速旅行，段海霞也是倍速生活的“常客”。从学习知识点到娱乐刷剧，倍速浏览是她热衷的方式。“倍速能更好地节省时间，让我在短时间内获得更多的信息，了解更多的知识点，也能尝试人生更多种可能。”段海霞说。

研究生刚入学，除了每周开组会、准备课程汇报、写论文、做自媒体，曾璐姚觉得还不满足，便下定决心找个实习做。“那段时间，我会同一时间完成非常多的事情，每一次在日程表上打钩，我都会有满满的成就感，我的人生中有很多的清单等着我”，这种“冒险闯关式”的快感和成就感让她甚至忘记了疲倦。

本科期间，她也曾尝试放弃早起，睡个懒觉。可等到她一觉醒来，却发现宿舍里只剩自己。“打听一番才知道，有的去练琴了，有的参加社团活动了，有的去图书馆自习了。”比较之下，曾璐姚觉得有些负罪感，“还是得把自己安排得满满当当的”。

87.71%的受访大学生曾感到陷入低水平忙碌

在段海霞的世界里，倍速生活让她可以在短时间内体验更多，仅有的7天假期要实现打卡广东、深圳、香港、澳门沿线多个城市的心愿，必须按下“倍速键”。与此同时，她也坦然接受了“倍速”的另一面，“走马观花式的打卡，可能见过很多东西，但只是见过并不深入，也没法做到精通”。

研一刚入学曾璐姚就找了份新媒体运营的实习工作，研二学年她最多一次兼顾媒体实习、自媒体创业、志愿者工作和每周组会这4件事情。“由于做志愿者需要全神贯注，自媒体的推文只能拜托另一位小伙伴帮我承担。”曾璐姚发现处理的事情越多，出错的概率就越大，很难沉下心来把事情做到极致。

中青校媒调查发现，62.34%的受访大学生表示开启“二倍速”时曾感到只是走马观花，没有深入探索，54.36%的受访大学生表示每件事情都疲于应付，没有时间精益求精，52.43%的受访大学生觉得来不及总结反思，收获反而不多，46.65%的受访大学生觉得倍速生活让自己很疲惫。

“年轻人有选择多种外部刺激的需求，社会生活水平的进步也可以满足这样的需求，这本来是一件好事，但进一步讲，不应只满足于快节奏、多刺激的生活。”迟毓凯分析，长期的高强度刺激，容易导致人的专注力下降，长期过于紧张、高强度的刺激，也会影响人的健康。

对此，杨紫琳感触颇深。今年开学初，她艰难维系着5份实习和社团活动。杨紫琳从一开始觉得“每天好充实、好有意义”，渐渐发现事情不对劲。“最大的问题在于影响到了我的正常学习。”

她发现，原本可以读完的书渐渐没时间读了，上课做汇报展示时也觉得自己研究得不够透彻深入。“这不太行，和我做研究的初衷背道而驰了。专业的专著和论文如果不仔细读、多读几遍，学习质量是达不到的。”

调查显示，87.71%的受访大学生曾感到陷入低水平的忙碌。对此，迟毓凯说，“我们需要找到自己的目标，有的放矢地‘二倍速’，而不是看见别人很忙、很充实，自己也着急，还没搞懂自己究竟想收获什么、想朝什么方向发展，就催促着自己忙起来。”

在迟毓凯看来，如果是被动地追随别人的节奏，盲目“内卷”，不仅会很累，还会是低效的忙碌，最后可能发现自己忙来忙去却什么也没干好，或者没有获得感。“因此在忙碌时也需要停下来回顾、总结，静下心来思考，自己的忙碌是否是有目标、有成长的忙碌，自己的‘二倍速’是事半功倍还是事倍功半。”

为了理清自己的“二倍速”实习、学习过程到底有没有意义，杨紫琳特地抽出一个上午来梳理总结，过去的一个月自己有哪些收获和进步。“盘点下来发现，有的实习工作和我此前参与的实习差别不大，没有什么增长点。而且对每件事都疲于应付，因此和一个月前相比，虽然忙到‘起飞’，却也没什么长进。”这次反思让杨紫琳很快决定减少实习量，和实习单位的老师提前说明了情况，渐渐脱离出疲于奔命的工作，只保留了一段时间弹性强的线上实习。

能按倍速键，也要能按下暂停键

看着好友段海霞的“倍速旅行”，方宇杰感慨“好像拍了一张照片就完成了旅行”。和段海霞不同，方宇杰拒绝给生活按下“倍速键”。“我比较了解自己，我更倾向于做事前想好什么样的方法比较适合自己，做一遍有一遍的效果。”

相比倍速生活，方宇杰更喜欢给要做的事情设定目标，不一定在短时间内完成，而是根据实际情况选择完成时间。在方宇杰的记忆中，学车是自己时间安排最满的一次经历。“为了在两个假期拿到驾照，第一个假期考科目一和科目二，第二个假期考完科目三和科目四。”于是一份有关练车的“计划表”在他脑海中形成：早上9点到12点左右练车，中午12点回家吃饭、午休；下午2点到5点继续练习，5点到7点回家吃晚饭，晚饭后回驾校再练习到9点左右。这样的生活他持续了两个假期，终于拿到了驾照。

曾璐姚觉得“倍速旅游”更多是以打卡为目的，而非以享受为目的。来北京实习前，她原本计划每周末都要去打卡北京的旅游景点，“第一周去天坛，第二周去故宫，第三周去北海，第四周去圆明园，只有这样把北京逛遍，才能叫做不负此行。”她最近发现这是一种“FOMO”（害怕错过）原理，其实随手抓拍一簇花也是抓住了春天。“相比疲于奔命打卡热门景点，慢下来感受这座城市的节奏同样能让我不虚此行。”曾璐姚说。

尝试慢下来的曾璐姚觉得，以往的忙碌更多是为了获得一份经历，从而给自己贴上种种闪闪发光的标签，而高水平的忙碌则是自己主动创造价值。因此，她把更多的精力放在自我价值的提升上，除了做自媒体创业帮助考研学生，她还想做一档博客节目。给生活按下暂停键的她并没有直接开动，而是选择成为一名“边缘人”，观察学习其他博客节目如何制作，花时间读书充实自己，“只有慢下来，把兴趣作为目的，才能获得更真实的生命体验。”

迟毓凯认为，不管是寻求外界刺激，还是屏蔽外界干扰，只要是一种主动的选择就是合适的。“生活本就应丰富多彩，要尊重年轻人有各种各样的选择，每个人在不同阶段也可以有不同选择，人生需要各种丰富的体验，尤其对于年轻人，丰富的体验会对人生有益。”

“文武之道，一张一弛。”迟毓凯建议，紧绷和舒缓的节奏可以交替穿插，比如忙碌一段时间后，有意识地慢下来，甚至在需要时做一些放松训练，适当地回避一些外部刺激。“此外，日常要开启‘二倍速’前，可以先对事件进行筛选，例如信息浏览或休闲娱乐、不需要深入探索的事情，可以走马观花。但用心研究一个领域、认真学习一些知识，则需要多投入时间，静下心来去钻研。”

“一个人一辈子的生活就只有一次，我希望享受、体验这个过程，而不仅仅是追求一个结果。”方宇杰给自己的生活主题是“慢下来”，“过程决定结果，只要结果不太坏都可以接受”。

王家璐觉得，忙起来肯定是有收获的，不可能就是白忙。“只要不是每天躺在宿舍里，出去玩、做实验、参加学生工作都会各有收获的。”对她而言，判断一件事是否加入日程表，喜欢是首要标准。“忙碌一段时间能够休息一下是比较理想的状态”。

（见习记者 王军利 程思 记者 毕若旭）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部