智春丽

阅读是一件快乐的事吗？

当春风染绿大凉山，蓝天白云下，木耳小学的师生围坐，打开色彩鲜艳的儿童绘本，翻阅奥妙无穷的科普读物，想象远方，想象星空，想象长大——阅读的快乐，近在咫尺，一个好大的世界装在了心里。

可有时，阅读的快乐又有点遥远。

书包里除了课本还是课本，想买故事书要跑很远的路；打开一本书，不认识的字像是拦路虎，而手机里的诱惑又在招手——对于村民尤其是孩子来说，阅读，想说爱你又并不容易。

第十九次全国国民阅读调查显示，2021年城镇居民图书阅读率为68.5%，农村居民的图书阅读率为50.0%。农村居民阅读率低于城镇居民，有着诸多客观原因。从乡村实际情况出发，当前需要以更多生动的形式推广阅读，以伴读带动“悦”读。

几年前的一项调查显示，农村留守儿童存在阅读时间不足、缺少有效的阅读指导、阅读困惑较多等问题。短视频等应用普及，更使得与手机“抢夺”留守儿童的时间成为迫切课题。推动全民阅读向乡村延伸，不妨从发挥阅读的连接与陪伴作用出发，着眼于提高乡村公共文化空间使用效能，落脚于培养村民阅读习惯。

改变悄然发生。全民阅读活动示范引导，社会力量踊跃呼应，乡村文化振兴、文旅融合蓬勃发展，一股强大合力，将书香之风吹进广袤山乡。

连续几年开展的“新时代乡村阅读季”，评选最美农家书屋、乡村阅读榜样，让一批奔走田埂、送书爱书的普通人受到关注。河南内黄县“微光书苑”创始人李翠利说，“爱书，也想让更多人读书”，农村超市的书架，成为点亮阅读的微光。去参加读书会的人，涌进农家书屋、乡镇文化站，也亮相在乡村文化活动中。最近，在飘香的梨花林里，湖北枝江市百里洲镇就办了一场乡村伴读梨花诗会。

让阅读的快乐离田埂更近些，还需要更多改变。以农家书屋为主体的乡村阅读基础设施，建好之后怎么用好，重在深挖提供阅读服务的潜力。调动教师、返乡人才、志愿者等群体的积极性，借助数字技术，探索更多样、更灵活的伴读形式。

期待更多伴读带动乡村阅读走向“悦”读，激活阅读渴望，满足爱书人的阅读期待。

《 人民日报 》（ 2023年04月21日 07 版）

(责编：李依环、郝孟佳)