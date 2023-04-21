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用责任担当书写闪光青春（暖闻热评）

丁雅诵
2023年04月21日08:35 | 来源：人民网－人民日报
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【人物】2022年“最美大学生”

【故事】不久前，中宣部、教育部联合发布2022年“最美大学生”先进事迹。被表彰的10名大学生，有的矢志科研、勇攀高峰，用实际行动交出闪亮的青春答卷；有的心怀大我、积极参与国际维和，生动讲好中国故事；有的顽强拼搏、为国争光，在奥运赛场展示青春风采……他们将小我融入大我，用奋斗擦亮青春底色，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。

【点评】

心怀“强国有我”的使命担当，中国科学技术大学博士生邓宇皓矢志科研，在“九章”和“九章二号”光量子计算原型机研制中作出突出贡献；信守“护一方平安”的誓言，贵州警察学院本科生王金磊面对严重交通事故，毅然冒险进入车辆破拆，成功营救被困人员；秉承“精益求精”的信念，上海应用技术大学本科生陆亦炜勤学苦练，获世界技能大赛花艺项目冠军……“最美大学生”们以各不相同的青春故事，书写下同样绚丽的青春答卷。他们身上涌动的蓬勃朝气、青春力量，成为“奋斗的青春最美丽”的生动写照。

有责任有担当，青春才会闪光。强国建设、民族复兴的新征程，呼唤迎难而上、挺身而出的担当精神。从“最美大学生”的事迹中，我们不难发现，他们有着共同的特质：不惧风雨、勇挑重担、担当有为。无论是立志科研报国，创造北极高纬度浮冰区光学监测设备最长自主观测纪录；还是奔赴黎巴嫩维和战场，执行扫雷任务；或是退伍后运用专业知识创办新媒体账号，传播军旅文化、致力国防教育……使命感、责任感，是他们冲锋在前、矢志奋斗的力量源泉；爱国心、报国志，是他们拼出精彩青春的深沉动力。情有所归，方能心有所系，身有所往。从浇灌出靓丽青春之花的“最美大学生”，到各行各业拼搏奋斗的新时代青年，他们在祖国最需要的地方激扬青春力量，在危难关键时刻彰显青年担当，用实际行动回答着青春应该在哪里用力、对谁用情、如何用心，让我们看到青春中国最美的模样。

一个时代的精神风貌，总是在青年身上得到最生动的体现。今天，新时代中国青年满怀“可以平视这个世界”的自信，正以前所未有的深度和广度认识世界、融入世界。在国际舞台上收获多项荣誉的中央音乐学院硕士研究生曾韵，是一位完全接受本土培养的青年古典音乐演奏家，用一支圆号向世界展示了中国自信；清华大学博士生刘迪波在北京冬奥会期间担任志愿者，向外国友人生动讲述中国故事，被授予奥林匹克徽章……“最美大学生”身上展现的朝气与活力，折射的正是这个伟大时代昂扬向上、自信自强的精神风貌。青年向上，时代向前。伟大时代为青年成长成才提供了丰富滋养和广阔空间，广大青年努力拼搏、奋勇争先，为时代发展进步注入了强大青春动力。中国青年与伟大时代的“双向奔赴”，必将进一步汇聚起推动时代前行的磅礴力量。

“人生万事须自为，跬步江山即寥廓。”新时代的青年生逢盛世，肩负重任，正在书写更多精彩的青春故事。以“最美大学生”为榜样，怀抱梦想、脚踏实地、敢想敢为、善作善成，将个人奋斗的小目标融入党和国家事业的大蓝图，让蓬勃青春与家国情怀同频共振，广大青年一定能在新时代新征程唱响更加精彩的青春之歌。

《 人民日报 》（ 2023年04月21日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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