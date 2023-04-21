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河南省首家“红领巾书香学院”成立

2023年04月21日08:33 | 来源：中国青年报
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原标题：河南省首家“红领巾书香学院”成立

日前，河南省首家“红领巾书香学院”和首个书店少工委——回声馆少工委在郑州市金水区回声馆揭牌。“学习二十大 书香润少年”——“红领巾书香学院”成立暨第二届“强国好少年”读书分享活动同时启动。

活动由团河南省委、河南省少工委、中原出版传媒集团主办，河南省新华书店发行集团、团郑州市委、郑州市少工委、河南青年时报社承办。来自郑州市金水区工人第一新村小学、优胜路小学、郑州师范学院附属小学的少先队辅导员及少先队员代表50人参加活动。

活动现场，与会领导共同启动第二届“强国好少年”读书分享活动，并为回声馆首批少先队校外辅导员和“红领巾图书管理员”颁发聘书。

在回声馆二楼，回声馆少工委全新打造了少先队员的专属活动阵地——“红领巾书香学院”，阅读区、书画区、分享交流区等营造了少年儿童读书交流的浓厚氛围。“我平时就喜欢来书店读书，没想到在这里也能找到少先队组织，感谢叔叔阿姨给我们搭建了这么好的平台。”郑州师范学院附属小学少先队员杜金泽说。

打造“红领巾书香学院”、成立书店少先队组织，是团河南省委、河南省少工委联合中原出版传媒集团等有关单位贯彻落实八部门《全国青少年学生读书行动实施方案》和河南省委“书香河南”建设的重要行动。团河南省委有关负责人表示，下一步将依托全省新华书店建设一批具有较强代表性和示范性的“红领巾书香学院”，同时鼓励中小学与书店结对、联系，指导各地“红领巾书香学院”开展“跟着书本去旅行”等品牌实践活动。

（记者 潘志贤）

(责编：郝孟佳、李依环)

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