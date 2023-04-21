柴逸扉

《广东省事业单位2023年集中公开招聘高校毕业生公告》近日发布，其中符合条件的港澳居民可报考岗位4279个。得知消息后，港澳青年反响热烈，积极咨询信息、报名备考，希望未来可以在粤港澳大湾区的大舞台上一展身手。

《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布4年多来，大湾区建设成果不断涌现，融合发展日渐深化。越来越多港澳同胞选择在大湾区打拼奋斗，闯出自己的一片天地。为什么大湾区有这样的魅力？不仅因为这里经济实力强、产业体系完善、市场广阔，更因为大湾区拥有一流的人才政策，以及积极为港澳青年搭梯搭台的贴心服务。

比如在拓宽港澳青年就业空间方面，2020年起，大湾区内地城市事业单位岗位开始面向港澳籍居民公开招聘，覆盖教育、科技、文化、卫生、体育、新闻等多个行业领域；深圳、广州目前已开始定向招录港澳籍公务员。相关政策让优秀的港澳青年有机会进入大湾区内地城市的公共管理部门和专业单位工作。他们有的负责对外招商引资，发挥具有国际化视野、外语好的优势；有的从事教育、卫生等专业工作，在各自领域深耕发展；有的在基层参与社区服务，为群众解决衣食住行等身边事、打通公共政策落地的“最后一公里”。港澳青年在大湾区的宽广天地施展才华，而他们眼界开阔、学有所长、踏实肯干，也获得用人单位和当地居民的肯定。

不仅如此，港澳青年在大湾区创业、就业还享有多项政策支持。从青年创业的“一站式服务”到各类科技研发项目的经费支持，从推进大湾区职称评价和职业资格认可到大湾区内地9市开展港澳律师执业试点，从试点实施往来港澳人才签注政策到涉及社保、公积金、住房等政策的出台落实，港澳青年在大湾区创业、就业的路子越来越宽。

广大港澳青年不仅是香港、澳门的希望和未来，也是建设国家的新鲜血液。港澳青年发展得好，香港、澳门就会发展得好，国家也会发展得更好。中央始终关心关怀港澳青年发展，强调要多为港澳青年发展搭梯搭台，帮助青年解决在学业、就业、创业方面遇到的困难和问题，创造有利于他们成就人生梦想的社会环境。各地各部门积极落实落细有关港澳青年工作、生活的相关政策，做好具体服务的对接和咨询，让他们不仅愿意来大湾区，还能留得下、留得久，真正成为“湾区人”，更好地为粤港澳大湾区建设、为港澳融入国家发展大局奉献青春。

春天的大湾区，到处郁郁葱葱、生机勃勃。在前海、横琴，港澳青年创业者正忙于企业孵化和项目对接；在东莞、惠州，港澳青年科学家们正专注于科技研发和成果转化；在江门、肇庆，港澳青年农民们正奔波在田间地头劳作和播种……这里到处涌现奋斗者的身影，留下耕耘者的脚步。我们相信，只要港澳青年打开心门、勇敢出发，伸开双臂拥抱大湾区，把个人价值的实现与港澳发展、祖国发展紧密结合在一起，就一定能书写更加精彩的人生！

(责编：李依环、郝孟佳)