原标题：培黎职业学院：提升技能素养，锻造大国工匠

3月31日，2023年“中银杯”甘肃省职业院校技能大赛在兰州新区职教园区正式开赛，培黎职业学院王梓譞、杨鑫等8名同学获得了物联网技术应用、移动应用开发等多个项目一等奖，该学校智能制造学院和信息技术学院参赛学生全部获奖。

培黎职业学院是由甘肃省张掖市人民政府举办的专科层次的普通高等职业学校，以实施全日制普通高等职业教育为主，同时面向社会人员开展职业培训。

围绕河西地区经济发展和产业布局，培黎职业学院与甘肃省山丹培黎学校实施中高职一体化办学。这些年，培黎职业学院围绕构建现代职业教育体系，瞄准产业需求、优化专业布局、推进校企合作、深化产教融合，大力构建中高职一体化的现代职业教育体系，努力培养具有现代工匠精神和国际视野的应用型技能型人才，亮出职业教育新名片。

产教融合，培养高素质技能人才

近年来，培黎职业学院立足人才培养，重新修订各专业培养方案，构建起中高贯通、中本贯通、高本贯通的人才培养模式，在教学中注重理论联系实际，引导学生学文化、学技术、学管理；在实践中强化“手脑并用，创造分析”，提升技能素质，锻造大国工匠。

“在课堂上，教师通过创建示范课、制作微党课、开发实践课、打造情景课、用好课前5分钟等一系列举措，将职业教育蕴含的工匠精神等融入思政课程和课程思政中，引导学生技能成才、技能报国，厚植家国情怀。”该校马克思主义学院副院长李晓霞介绍，如今该校形成了“课程门门有思政、教师人人讲育人”的浓厚氛围。

职业教育的生命力在于实践和应用。经济社会发展需求是职业教育改革的主要动力，为此培黎职业学院积极深化校企合作，积极与华为技术有限公司、海尔集团、青岛青软晶尊微电子科技有限公司等各行业领军企业对接合作，建成光伏新能源发电产教融合实训室、汽车运动产业学院等，全力打造生产性实训环境，实现人才培养与企业岗位、职业标准的“零距离”对接。

此外，学校还与东软集团（大连）有限公司合作建成东软信息产业学院，与天水华天科技股份有限公司等国内优势企业开展订单培养，合作建设校内外实训基地，积极打造种子生产繁育工坊等6个生产实践工坊，为提高学生职业素养和职业能力奠定了基础。

目前，学校与南京工业职业技术大学、顺德职业技术学院等广东5所优质高校及省内5所高校签订了协作支持协议，帮助学院规划建设特色专业，东西协作和产教融合工作成效显著。

交流共建，助力技能人才走向国际

多年来，培黎职业学院打造多个国际交流合作平台，培养师生国际视野，助力职业技能人才走向国际舞台。

据培黎职业学院党委书记杨城介绍，培黎职业学院与新西兰惠灵顿/维特里亚理工学院合作实施“老年照护人才培养国际交流合作地方创新子项目”，老年照护专业教师将在今年7月赴新西兰惠灵顿理工学院、维特利亚理工学院开展培训和教学合作；与兰州资源环境职业技术大学、新西兰培黎实训基地、甘肃金味德拉面文化产业集团合作，将在新西兰挂牌建设“培黎工坊”；与巴基斯坦费撒拉巴德大学合作联合培养现代农业技能人才，目前巴方已录取36名学生参与项目，将采取“2+1”境外境内分段教学形式为巴基斯坦现代农业培养高质量、定制化的职业技能人才。

此外，学校还积极对接中国工业合作协会等机构、组织，助力学院国际合作交流及办学水平再上新台阶。

培黎职业学院有80多年的光辉历史和浓厚的国际色彩。建校最初的10年里，有来自9个国家的29名外籍专家和技师在校工作。今后，培黎职业学院将继续坚持高起点、有特色、国际化的办学定位，积极推进中新应用技术大学建设，努力打造特色鲜明的丝绸之路名校，培养出更多优秀的国际化技能人才。(记者 颉满斌 通讯员 王元林)

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